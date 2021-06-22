Раскритиковавшему Анапу Варламову понравился поход по горам Красной Поляны
Блогер Илья Варламов 21 июня отправился с дочкой в поход по горам Красной Поляны
Варламов поделился подробностями похода и фотографиями в своем инстаграме. Он написал, что утром вместе с дочерью отправился в поход по заповедной зоне в Красной Поляне. Путь занял шесть часов, пролегал через реку и включал в себя подъем на вершину горы Табунная, а завершился у Бзерпинского карниза.
«Я вообще не большой любитель гор, да что уж там, я ненавижу подъемы и спуски, я создан для степи. Всегда с ужасом и отвращением читаю, как народ покоряет вершины», — признался Варламов.
После похода по Красной Поляне блогер изменил свое мнение и призвал читателей ходить в горы.
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До Красной Поляны Варламов побывал в Анапе. Там он встретился с мэром курорта Василием Швецом. Чиновник предложил блогеру стать его заместителем. Однако Варламов отказался от должности, предложив снести город, а позже — опубликовал пост с критикой курорта.