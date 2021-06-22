Раскритиковавшему Анапу Варламову понравился поход по горам Красной Поляны

Краснодарский край

Распечатать

Блогер Илья Варламов 21 июня отправился с дочкой в поход по горам Красной Поляны

Варламов поделился подробностями похода и фотографиями в своем инстаграме. Он написал, что утром вместе с дочерью отправился в поход по заповедной зоне в Красной Поляне. Путь занял шесть часов, пролегал через реку и включал в себя подъем на вершину горы Табунная, а завершился у Бзерпинского карниза.

«Я вообще не большой любитель гор, да что уж там, я ненавижу подъемы и спуски, я создан для степи. Всегда с ужасом и отвращением читаю, как народ покоряет вершины», — признался Варламов.

После похода по Красной Поляне блогер изменил свое мнение и призвал читателей ходить в горы.

Читайте также:

До Красной Поляны Варламов побывал в Анапе. Там он встретился с мэром курорта Василием Швецом. Чиновник предложил блогеру стать его заместителем. Однако Варламов отказался от должности, предложив снести город, а позже — опубликовал пост с критикой курорта.

Анапа Илья Варламов Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Сочи

Новости

Поля в Приморско-Ахтарском районе заполонила саранча
Жители Новороссийска пожаловались, что их не пускают на экопляж
Раскритиковавшему Анапу Варламову понравился поход по горам Красной Поляны
В Краснодаре открылась выставка венецианских масок
Водоросли зацвели на тротуаре в Дмитриевском сквере Краснодара
Власти Краснодара готовы потратить 21,6 млн рублей на новый скейт-парк в ЮМР

Лента новостей

Память о войне
Сегодня, 07:55
Память о войне
Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Сегодня, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
Вчера, 14:56 Партнерский
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Реклама на портале