Раскритиковавшему Анапу Варламову понравился поход по горам Красной Поляны

Варламов поделился подробностями похода и фотографиями в своем инстаграме. Он написал, что утром вместе с дочерью отправился в поход по заповедной зоне в Красной Поляне. Путь занял шесть часов, пролегал через реку и включал в себя подъем на вершину горы Табунная, а завершился у Бзерпинского карниза.

«Я вообще не большой любитель гор, да что уж там, я ненавижу подъемы и спуски, я создан для степи. Всегда с ужасом и отвращением читаю, как народ покоряет вершины», — признался Варламов.

После похода по Красной Поляне блогер изменил свое мнение и призвал читателей ходить в горы.