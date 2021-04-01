На «Курорте Красная Поляна» рассказали о новых экотропах и развлечениях в летнем сезоне

В 2021 году летний сезон на «Курорте Красная Поляна» начнется 1 июня

С началом летнего сезона для туристов откроются канатные дороги к панорамной площадке Поляна 2200, гости смогут посетить горную долину Цирк-2 и водопад Поликаря. Всего на курорте создано 40 км пеших экотроп, по которым можно гулять самостоятельно или в сопровождении гидов.

Отметим, что «Курорт Красная Поляна» получил от Ростуризма грант на развитие сети экотроп. Это позволит увеличить число информационных стендов, а на пеших маршрутах появится еще больше скамеек с видом на горные панорамы.

Так, например, к лету на курорте собираются запустить две новые экотропы. По одной из них туристы смогут попасть к крупнейшему объекту историко-культурного наследия Красной Поляны. Вторая же тропа будет длиной более 15 км, она станет самой протяженной на курорта и охватит все зоны высотной поясности. Новые экотропы и высокогорные активности дополнят флагманскую программу развлечений «100К».

Поиграть в снежки также будет возможно, ведь в горной долине Цирк-2 снег не тает до августа. Сохраняющиеся там запасы снега позволяют проводить летом для лыжников и сноубордистов фестиваль Bonus Summer Camp. Чтобы гости смогли попасть в долину, летний сноупарк оборудуют бугельным подъёмником. Кроме того, в июле там откроется палаточный лагерь для туристов.

С 1 июня на курорте заработают и все популярные развлечения. Так, в скейт-парке откроется прокат скейтбордов и самокатов, а велошкола байк-парка начнет прокат горных велосипедов. Прокаты городских и электровелосипедов также будут доступны для гостей все лето.

Кроме того, на курорте запустят маршруты горного сафари на квадроциклах, туристов поднимут в небо на воздушном шаре, а на Поляне 2200 в высокогорном парке Gorky Fly можно будет прокатиться на самом длинном в России мегазиплайне и на горных качелях.

К летнему сезону в парке аттракционов появится скоростной супертролей, а маршрут виа ферраты на вершину Черная Пирамида удлинят.

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Для семей с детьми также предусмотрен ряд развлечений. На курорте откроются веревочные парки, будет доступно катание на надувных ватрушках, посещение хаски-центра, фермы северных оленей, парка приключений Wonder Land и аквапарка.

В летнем сезоне «Курорт Красная Поляна» снова запустит специальное предложение «Зарядись энергией гор». Оно включает в себя проживание с завтраками, трансфер на морской пляж и десять бесплатных развлечений. Кроме того, предусматривается дополнительная скидка до 50% на развлечения курорта.