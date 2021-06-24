Леонид Рошаль выступит на конференции в Кубанском медуниверситете

Обучающая конференция о юридической ответственности для медработников состоится 25 июня в Краснодаре

Мероприятие организовал Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» в рамках реализации социально значимого проекта «Школа правовой грамотности для медицинских работников». Конференция «Юридическая ответственность медицинских работников за нарушения законодательства в сфере здравоохранения» пройдет на базе Кубанского государственного медицинского университета.

Вступительное слово скажут:

Леонид Рошаль — президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»;

Дмитрий Морозов — депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, вице-президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»;

Евгений Филиппов — министр здравоохранения Краснодарского края;

Сергей Алексеенко — ректор КубГМУ;

Андрей Маслов — и. о. руководителя Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Дмитрий Любченко — руководитель Краснодарской краевой общественной организации медицинских работников.

Спикеры осветят правовые аспекты оказания медицинской помощи, права и обязанности медицинских работников и пациентов, разберут методы профилактики правонарушений и средства правовой защиты интересов медицинских работников в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве.

После лекций участники пройдут финальное тестирование и получат свидетельства с баллами непрерывного медицинского образования.