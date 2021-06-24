Леонид Рошаль выступит на конференции в Кубанском медуниверситете

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Обучающая конференция о юридической ответственности для медработников состоится 25 июня в Краснодаре

Мероприятие организовал Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» в рамках реализации социально значимого проекта «Школа правовой грамотности для медицинских работников». Конференция «Юридическая ответственность медицинских работников за нарушения законодательства в сфере здравоохранения» пройдет на базе Кубанского государственного медицинского университета.

Вступительное слово скажут:

  • Леонид Рошаль — президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»;

  • Дмитрий Морозов — депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, вице-президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»;

  • Евгений Филиппов — министр здравоохранения Краснодарского края;

  • Сергей Алексеенко — ректор КубГМУ;

  • Андрей Маслов — и. о. руководителя Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

  • Дмитрий Любченко — руководитель Краснодарской краевой общественной организации медицинских работников.

Спикеры осветят правовые аспекты оказания медицинской помощи, права и обязанности медицинских работников и пациентов, разберут методы профилактики правонарушений и средства правовой защиты интересов медицинских работников в уголовном, административном и гражданском судопроизводстве.

После лекций участники пройдут финальное тестирование и получат свидетельства с баллами непрерывного медицинского образования.

Законодательство Конференции Медицина

Новости

В Краснодаре привязали к забору бездомного, который избил мужчину
На Кубани нашли тело туриста, которого унесло течением полтора месяца назад в Адыгее
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 24 июня
Курорты Кубани не принимут туристов без прививки или отрицательного теста на ковид
На Кубани директору и бухгалтерам школы, которые украли 10 млн рублей, вынесли приговор
В парке Новороссийска разрешили построить 18-этажки

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Сегодня, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
22 июня, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Garnier и «Пятёрочка» открыли в Анапе первый экопляж
Вчера, 10:07 Партнерский
Garnier и «Пятёрочка» открыли в Анапе первый экопляж

Реклама на портале