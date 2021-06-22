В Сочи зацвело одно из самых опасных и ядовитых растений в мире
В конце июня в Сочинском национальном парке зацвело растение, входящее в десятку ядовитейших растений мира, — болиголов пятнистый
В России растение можно встретить почти по всей европейской части, на Кавказе и в Западной Сибири. В Краснодарском крае — на территории прилегающей к Азовскому морю и в лесостепной зоне. Ранее в Сочи болиголов массово встречался в Имеретинской низменности.
У болиголова веретенообразный беловатый корень. Стебель высотой 60-180 см, ветвистый, тонкобороздчатый, полый, вместе с листьями голый, иногда с сизым налётом и в нижней части с красновато-бурыми пятнами. Листья располагаются по одному в очередь. Нижние листья на черешках, напоминают листья петрушки, длиной 30-60 см.
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В древности болиголов использовался как «официальный» яд, которым отравляли осужденных на смерть. В малых и средних дозах растение повышает артериальное давление, учащает сердечный ритм. Помимо этого, болиголов сначала вызывает возбуждение, а затем — остановку дыхания.
Симптомы отравления болиголовом — тошнота, слюнотечение, головокружение, нарушение глотания и речи, побледнение кожи, а также — восходящий паралич, начинающийся с нижних конечностей и сопровождающийся потерей чувствительности кожи. При этом зрачки расширены и на свет не реагируют. В качестве протиявоядия можно использовать молоко, подкрашенное марганцовокислым калием до розового цвета.
«Следует помнить, что неумелое обращение с растением может закончиться реанимацией, поэтому самолечение недопустимо», — предупредили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
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Ранее Юга.ру писали о других опасных растениях, которые можно встретить в нацпарке. Так, в начале апреля в лесах Сочи зацвел белоцветник летний, который включен в Красную книгу, а в конце месяца обнаружили еще одно место, где растет исчезающее растение соленантус.
В начале мая в нацпарке распустилась магнолия «желтая птица» и зацвел ядовитый желтый рододендрон. А в начале летнего сезона туристов предупредили о цветении дикого бадьяна — крайне ядовитого и опасного растения.