«Билайн» предоставил клиентам из Краснодарского края бесплатный доступ к 30 тыс. фильмов
«Билайн» предложил своим клиентам в Краснодарском крае воспользоваться бесплатным доступам к фильмам до 31 июля
Компания открыла своим клиентам в Краснодарском крае бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам VIP Play, «Фильмы ivi», more.tv и KIDS в сервисе «Билайн ТВ» до 31 июля.
Новым предложением могут воспользоваться те клиенты, которые предпочитают смотреть кино с экраном мобильных телефонов. «Билайн ТВ» (12+) даёт доступ к 300 каналам на телевизоре, компьютере или телефоне для абонентов любого провайдера мобильного и домашнего интернета.
Зрители получат доступ к больше 30 тыс. российских и зарубежных фильмов, если активируют сразу четыре подписки:
- Подписка VIP Play — предоставляет доступ к новинкам кино и сериалов, а также к каналам семейства Viasat. Вскоре там состоятся премьеры фильмов «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), «Люди в черном: Интернэшнл» (16+), «Цель номер один» (16+) и другие.
- Подписка «Фильмы ivi» — даёт доступ к новинкам кино, советским фильмам, популярным российским и зарубежным сериалам разных периодов.
- Подписка more.tv — позволит смотреть премьеры зарубежных сериалов, а также российских — до их выхода на экраны. Она также включает доступ к собственным сериалам и шоу сервиса: новому сезону сериала «Рассказ служанки» (18+) и спортивной драме «Регби» (16+).
- Кино-подписка KIDS — это специальная подборка для детей. Они смогут посмотреть мультсериалы «Губка Боб» (12+), «Щенячий патруль» (0+), «Черепашки-ниндзя» (6+) или советские мультфильмы.
Это предложение доступно для новых и действующих пользователей домашнего интернета и «Билайн ТВ», а также для клиентов тарифов «Близкие люди+», которые ранее не пользовались акциями с бесплатным промо-периодом или не подключены на платный доступ. Исключение касается абонентов с IPTV.
Более подробная информация об организаторе, условиях акции, территории действия и стоимости авто-продления подписок можно узнать здесь.