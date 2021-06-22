«Билайн» предоставил клиентам из Краснодарского края бесплатный доступ к 30 тыс. фильмов

«Билайн» предложил своим клиентам в Краснодарском крае воспользоваться бесплатным доступам к фильмам до 31 июля

Новым предложением могут воспользоваться те клиенты, которые предпочитают смотреть кино с экраном мобильных телефонов. «Билайн ТВ» (12+) даёт доступ к 300 каналам на телевизоре, компьютере или телефоне для абонентов любого провайдера мобильного и домашнего интернета.

Компания открыла своим клиентам в Краснодарском крае бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам VIP Play, «Фильмы ivi», more.tv и KIDS в сервисе «Билайн ТВ» до 31 июля.

Зрители получат доступ к больше 30 тыс. российских и зарубежных фильмов, если активируют сразу четыре подписки:

Это предложение доступно для новых и действующих пользователей домашнего интернета и «Билайн ТВ», а также для клиентов тарифов «Близкие люди+», которые ранее не пользовались акциями с бесплатным промо-периодом или не подключены на платный доступ. Исключение касается абонентов с IPTV.

Более подробная информация об организаторе, условиях акции, территории действия и стоимости авто-продления подписок можно узнать здесь.