В ДТП под Новороссийском пострадали шесть человек
Авария произошла 20 июня в станице Раевской
ДТП произошло на трассе Раевская — Натухаевская 20 июня в результате столкновения «Нивы» и ВАЗ-2121, сообщил в своем инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
По словам очевидцев, ДТП произошло по вине ВАЗа. Водитель выехал на встречную полосу, не успел перестроиться и столкнулся с «Нивой». Скорую вызвали свидетели аварии.
Всем участникам аварии потребовалась медицинская помощь, в том числе трем детям. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как писали Юга.ру, накануне ДТП произошло в Славянском районе. В результате столкновения с легковым автомобилем рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся на крышу.
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