В ДТП под Новороссийском пострадали шесть человек

ДТП произошло на трассе Раевская — Натухаевская 20 июня в результате столкновения «Нивы» и ВАЗ-2121, сообщил в своем инстаграме начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

По словам очевидцев, ДТП произошло по вине ВАЗа. Водитель выехал на встречную полосу, не успел перестроиться и столкнулся с «Нивой». Скорую вызвали свидетели аварии.

Всем участникам аварии потребовалась медицинская помощь, в том числе трем детям. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.