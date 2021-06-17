Кадыров пригрозил жесткими ограничительными мерами за отказ от вакцинации

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 16 июня сообщил в своих соцсетях, что поручил убедить людей делать прививки от коронавируса

Кадыров написал на своей странице «ВКонтакте», что в России резко ухудшилась эпидобстановка, которая грозит третьей волной коронавируса. При этом вирус приобрел более агрессивную форму. Рост заболеваемости наблюдается и в Чечне, отметил он.

«Если на позапрошлой неделе среднее количество госпитализированных составило 14, то на этой неделе этот показатель перевалил за 30», — сообщил Кадыров.

По его словам, во всех больницах республики есть необходимые лекарства, средства индивидуальной защиты, кислород, достаточно врачей и койко-мест. Чтобы избежать новой волны коронавируса, необходимо вакцинироваться, уверен Кадыров. Он рассказал, что прививку сделали четверть жителей Чечни — 142 тыс. 462 человека.

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Однако некоторые отказываются от вакцинации. Кадыров призвал жителей проявить сознательность и привиться. Он поручил провести разъяснительную работу с населением.

«В противном случае мы должны будем прибегнуть к жёстким ограничительным мерам», — пригрозил глава Чечни.

Согласно официальной статистике, в Чечне за все время пандемии коронавирусом заразились 12 тыс. 473 человека, в том числе 14 — за последние сутки. Умерли 143 заболевших.

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Как писали Юга.ру, оперштаб Кубани также пригрозил ограничительными мерами, если люди будут вакцинироваться неактивно и не сформируется коллективный иммунитет. При это губернатор уверил, что пока власти не планируют закрывать курорты Кубани.

Чиновники в Адыгее решили мотивировать людей другим способом и ввели ряд поощрений для вакцинировавшихся. Те, кто получил два компонента вакцины, могут получить скидки на посещение спортобъектов. Жителям старше 60 лет предложили бесплатные занятия в бассейнах и единовременную выплату в 500 рублей.

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