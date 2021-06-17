Сотрудница полиции, которая насмерть сбила ребенка под Краснодаром, пойдет под суд

Краснодарский край

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17 июня СК Кубани сообщил, что будут судить сотрудницу полиции за ДТП, в котором погиб ребёнок

Напомним, ДТП произошло 1 апреля в поселке Южном Динского района. Водитель автомобиля Renault Sandero сбила восьмилетнего мальчика. Ребёнок погиб на месте. Позже выяснилось, что за рулем была сотрудница полицейской группы по охране объектов ОВД отдела МВД по Динскому району.

Очевидец аварии рассказала Юга.ру, что ребенка сбили на тротуаре, который был защищен металлическим ограждением. После ДТП машину тушили.

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По данным следствия, женщина ехала на автомобиле по улице Северной, не уступила дорогу ребенку и решила объехать его справа. Не справившись с управлением, она наехала на металлическое ограждение, от удара которым мальчик получил травмы и скончался на месте.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть). Весь период следствия и до сих пор сотрудница полиции находится под домашним арестом.

17 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следователи завершили расследование дела. В ближайшее время его передадут в суд.

Накануне стало известно про ещё одно ДТП с участием сотрудника полиции. 11 июня участковый из Каневского района устроил аварию на встречной полосе и скрылся с места происшествия.

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