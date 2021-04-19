Банк Уралсиб запустил пакет «1%» для малого бизнеса

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Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг для малого бизнеса — «1%»

Он будет выгоден клиентам с небольшими оборотами или сезонным бизнесом, а также тем, кто подключил торговый эквайринг банка.

Условия пакета позволяют клиентам легко рассчитать стоимость своего обслуживания в банке, а при отсутствии оборотов по счету — минимизировать расходы.

При обороте до 1 млн рублей стоимость обслуживания счета составит 1% от общей суммы поступлений. При зачислении на счет клиента безналичных денежных средств до 1 млн рублей в месяц — 1% от суммы операций. Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту — 1%.

Малый бизнес набирает обороты:

Комиссия составляет 0% за переводы в мобильном и интернет-банке бизнес-клиентам любых банков, платежи в бюджет, переводы на счета физлиц до 500 тыс. рублей, снятие наличных с бизнес-карты до 1 млн рублей в месяц, а также за зачисление средств, поступивших по операциям оплаты товаров и услуг с использованием торгового эквайринга банка.

Для новых клиентов банка действует спецпредложение — бизнес-карта с кешбэком до 7%.

Подробнее о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте или по телефону 8(800)700-77-16.

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