Банк Уралсиб запустил пакет «1%» для малого бизнеса
Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг для малого бизнеса — «1%»
Он будет выгоден клиентам с небольшими оборотами или сезонным бизнесом, а также тем, кто подключил торговый эквайринг банка.
Условия пакета позволяют клиентам легко рассчитать стоимость своего обслуживания в банке, а при отсутствии оборотов по счету — минимизировать расходы.
При обороте до 1 млн рублей стоимость обслуживания счета составит 1% от общей суммы поступлений. При зачислении на счет клиента безналичных денежных средств до 1 млн рублей в месяц — 1% от суммы операций. Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту — 1%.
Малый бизнес набирает обороты:
Комиссия составляет 0% за переводы в мобильном и интернет-банке бизнес-клиентам любых банков, платежи в бюджет, переводы на счета физлиц до 500 тыс. рублей, снятие наличных с бизнес-карты до 1 млн рублей в месяц, а также за зачисление средств, поступивших по операциям оплаты товаров и услуг с использованием торгового эквайринга банка.
Для новых клиентов банка действует спецпредложение — бизнес-карта с кешбэком до 7%.
Подробнее о продуктах и услугах для малого бизнеса можно узнать на сайте или по телефону 8(800)700-77-16.