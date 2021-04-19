Банк Уралсиб запустил пакет «1%» для малого бизнеса

Он будет выгоден клиентам с небольшими оборотами или сезонным бизнесом, а также тем, кто подключил торговый эквайринг банка.



Условия пакета позволяют клиентам легко рассчитать стоимость своего обслуживания в банке, а при отсутствии оборотов по счету — минимизировать расходы.

При обороте до 1 млн рублей стоимость обслуживания счета составит 1% от общей суммы поступлений. При зачислении на счет клиента безналичных денежных средств до 1 млн рублей в месяц — 1% от суммы операций. Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту — 1%.