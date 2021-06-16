Власти Краснодара опровергли запрет на участие учителей в выпускных вечерах

В департаменте образования Краснодара 16 июня рассказали Юга.ру, что не запрещали учителям участвовать в выпускных вечерах девятиклассников

В этом году на Кубани девятиклассникам выдают аттестаты с 16 по 19 июня, а одиннадцатиклассникам — 25-26 июня. В случае большого количества выпускников в школах мероприятия могут организовать отдельно для каждого класса. В пресс-службе администрации края заверили, что мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и антитеррористических мер.

Накануне в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали сообщение, в котором жительница города пожаловалась, что глава департамента образования Краснодара запретил учителям присутствовать на выпускных вечерах девятиклассников.

16 июня портал Юга.ру обратился за комментарием в администрацию города. Там рассказали, что праздничные мероприятия в 9-х и 11-х классах во всех школах Краснодара пройдут в разных школах в разное время, в том числе вечером. Графики их проведения согласованы со всеми службами.

«В выпускных вечерах могут принять участие родители, педагоги и почетные гости. Никаких запретов на участие учителей в церемониях вручений аттестатов выпускникам не вводилось», — сообщили в мэрии.

Напомним, это не первый конфликт по поводу выпускных вечеров в Краснодаре. Так, жительница города жаловалась, что минобр Кубани рекомендовало проводить выпускной в одной из школ с 20:00 до 24:00, тем самым нарушая планы родителей отметить праздник в ресторане. Тогда в ведомстве сообщили, что не давали рекомендаций о времени проведения мероприятий.