Где и когда летом будут ремонтировать трассу М-4 «Дон». График работ в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

Рассказываем, где в Краснодарском крае будет сложно проехать летом по трассе М-4 «Дон» из-за ремонта

Портал Юга.ру изучил график ремонтных работ на трассе М-4 «Дон», опубликованных ГК «Автодор», и представил список по Краснодарскому краю. Водителям нужно быть внимательнее — на некоторых участках нужно сбавлять скорость движения до 40 км/ч.

  • Где: южнее станицы Кущёвской, на участке с 1146-го по 1157-й километр.
    Какие ограничения: сузили проезжую часть и ограничили скорость до 50 км/ч.
    Когда: с 8 апреля до 20 июня.
  • Где: возле станицы Кисляковской, участок с 1160-го по 1166-й километр.
    Какие ограничения: изменили ширину проезжей части и ограничили скорость до 50 км/ч.
    Когда: с 1 мая до 30 июня.
  • Где: между Октябрьской и Веселой Жизнью, на участке с 1171-го по 1184-й километр.
    Какие ограничения: изменили ширину проезжей части и ограничили скорость до 50 км/ч.
    Когда: с 8 апреля до 30 июня.
  • Где: западнее Выселок, участок с 1273-го по 1284-й километр.
    Какие ограничения: изменили ширину проезжей части и ограничили скорость до 50 км/ч.
    Когда: с 8 апреля до 30 июня.
  • Где: западнее Геленджика, участок с 1494-го по 1503-й километр.
    Какие ограничения: ограничили скорость до 40 км/ч.
    Когда: с 8 апреля 2021 по 31 октября 2022 года.
  • Где: восточнее Геленджика, 1515-й километр.
    Какие ограничения: ограничили скорость до 40 км/ч. Там строят транспортную развязку.
    Когда: с 16 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года.
  • Где: восточнее Геленджика, с 1519-го по 1520-й километр.
    Какие ограничения: переустройство дороги, работают только две полосы. Скорость ограничена до 40 км/ч.
    Когда: с 11 июня 2020 по 30 июня 2021 года.
дорога на курорт Дороги Ремонт дорог

Новости

Гиагинскому району Адыгеи дополнительно выделили 454 млн рублей на комплексное развитие
В России для людей с инвалидностью запустили горячую линию о финансовых услугах
ПФК «Кубань» представил новый логотип
В Краснодаре хотели убрать четыре трамвайные остановки, но потом передумали
Губернатор Кубани о ситуации с коронавирусом: «Мы не собираемся закрывать курорты — ни Сочи, ни остальные города»
Где и когда летом будут ремонтировать трассу М-4 «Дон». График работ в Краснодарском крае

Лента новостей

Блеск стали и березы из стереотипов
Вчера, 13:18
Блеск стали и березы из стереотипов
Где в Краснодаре найти современную скульптуру
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
11 июня, 14:51
Почему электросамокаты стали проблемой и как ее решить
Что говорят власти и пользователи
Фрукты и ягоды прямо под ногами
10 июня, 11:35
Фрукты и ягоды прямо под ногами
Что можно съесть в частном секторе Краснодара

Реклама на портале