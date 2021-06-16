Где и когда летом будут ремонтировать трассу М-4 «Дон». График работ в Краснодарском крае

Рассказываем, где в Краснодарском крае будет сложно проехать летом по трассе М-4 «Дон» из-за ремонта

Портал Юга.ру изучил график ремонтных работ на трассе М-4 «Дон», опубликованных ГК «Автодор», и представил список по Краснодарскому краю. Водителям нужно быть внимательнее — на некоторых участках нужно сбавлять скорость движения до 40 км/ч.