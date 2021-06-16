Где и когда летом будут ремонтировать трассу М-4 «Дон». График работ в Краснодарском крае
Рассказываем, где в Краснодарском крае будет сложно проехать летом по трассе М-4 «Дон» из-за ремонта
Портал Юга.ру изучил график ремонтных работ на трассе М-4 «Дон», опубликованных ГК «Автодор», и представил список по Краснодарскому краю. Водителям нужно быть внимательнее — на некоторых участках нужно сбавлять скорость движения до 40 км/ч.
- Где: южнее станицы Кущёвской, на участке с 1146-го по 1157-й километр.
Какие ограничения: сузили проезжую часть и ограничили скорость до 50 км/ч.
Когда: с 8 апреля до 20 июня.
- Где: возле станицы Кисляковской, участок с 1160-го по 1166-й километр.
Какие ограничения: изменили ширину проезжей части и ограничили скорость до 50 км/ч.
Когда: с 1 мая до 30 июня.
- Где: между Октябрьской и Веселой Жизнью, на участке с 1171-го по 1184-й километр.
Какие ограничения: изменили ширину проезжей части и ограничили скорость до 50 км/ч.
Когда: с 8 апреля до 30 июня.
- Где: западнее Выселок, участок с 1273-го по 1284-й километр.
Какие ограничения: изменили ширину проезжей части и ограничили скорость до 50 км/ч.
Когда: с 8 апреля до 30 июня.
- Где: западнее Геленджика, участок с 1494-го по 1503-й километр.
Какие ограничения: ограничили скорость до 40 км/ч.
Когда: с 8 апреля 2021 по 31 октября 2022 года.
- Где: восточнее Геленджика, 1515-й километр.
Какие ограничения: ограничили скорость до 40 км/ч. Там строят транспортную развязку.
Когда: с 16 ноября 2020 по 31 декабря 2021 года.
- Где: восточнее Геленджика, с 1519-го по 1520-й километр.
Какие ограничения: переустройство дороги, работают только две полосы. Скорость ограничена до 40 км/ч.
Когда: с 11 июня 2020 по 30 июня 2021 года.
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