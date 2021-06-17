Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 17 июня

В кинотеатрах Краснодара можно посмотреть американский мультфильм «Лука» (6+) о мальчике, который проводит летние каникулы в приморском городке на итальянской Ривьере.

Комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» (18+) рассказывает о Майкле Брайсе, которому психотерапевт посоветовал отправиться на тихий курорт. Герою, который решил завязать с карьерой телохранителя, придется встать на защиту Дариуса Кинкейда и его супруги Сони, на которых устроил охоту преступный синдикат.

Главная героиня канадского хоррора «Толмен. Первый демон» (16+) хочет поскорее добраться из аэропорта домой, поэтому вызывает такси. Привычный маршрут приводит в тупик, ко всему прочему — отсутствует мобильная связь. Девушка выбегает из машины и попадает в сумеречную зону, где живет существо Толмен, которое питается страхами затерявшихся в лесу.

Отечественная комедия «Папа закодировался» (12+) рассказывает об Анатолии Снарове, который после медицинской процедуры начинает смотреть на свою жизнь по-другому. Оказывается, у него есть жена, дети и ответственная должность начальника ЖКХ. Он становится активным гражданином и разворачивает бурную деятельность. Однако это нравится не всем жителям города.

Отечественная приключенческая комедия «Сердце и как им пользоваться» (16+) повествует об известном московском комике, который после публичного скандала вместе с другом отправляется в путешествие к морю.