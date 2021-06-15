Рабочая неделя на Кубани начнется с дождей
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 15 июня
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 15 июня в Краснодаре 20 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 5,2 м/с.
Днем в кубанской столице потеплеет до 25 °С. Ожидается переменная облачность и дождь. Скорость ветра — 2,2 м/с, иногда порывы будут достигать 8,4 м/с.
По данным краснодарского гидрометцентра, в крае сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. Ночью и утром местами туман. Ветер 4,9 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Днем воздух прогреется до 23-28 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Днем столбики термометров покажут 22-27 °С.
С 15 по 17 июня в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение от МЧС. В эти дни ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.