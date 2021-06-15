Рабочая неделя на Кубани начнется с дождей

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 15 июня

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 15 июня в Краснодаре 20 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 5,2 м/с.

Днем в кубанской столице потеплеет до 25 °С. Ожидается переменная облачность и дождь. Скорость ветра — 2,2 м/с, иногда порывы будут достигать 8,4 м/с.