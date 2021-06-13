Краснодарцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Жители города не только смогут сдать анонимный анализ, но и проконсультироваться со специалистом и получить ответы на вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ.

«Знание своего ВИЧ-статуса — это ответственное отношение к своему здоровью. По данным минздрава, благодаря акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» ежегодно десятки тысяч человек получают возможность быстро — в течение 15 минут — и бесплатно сделать тестирование на определение ВИЧ-инфекции», — расказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.