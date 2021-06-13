На курортах Кубани запустили благотворительный проект, чтобы помочь детям с ДЦП

Краснодарский край

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На курортах Краснодарского края 1 июня стартовал благотворительный проект «Творить добро может каждый», который продлится все лето

Проект реализуется в поддержку подопечных фонда Оксаны Федоровой. Его цель — популяризация и развитие благотворительности как элемента повседневной жизни. Все собранные средства направят на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь».

В день запуска проекта состоялся аукцион, на котором разыграли более 60 лотов. По итогам собрали 122 тыс. 300 рублей. Деньги пойдут на оплату курса реабилитации для 6-летнего Арсения Дудова из Липецка с диагнозом ДЦП.

Расписание благотворительных аукционов на лето 2021:

  • 4 июля и 1 августа — Resort & Spa Sputnik, Сочи
  • 5 июля и 2 августа — Resort & Spa Biarritz, Геленджик
  • 6 июля и 3 августа — Resort & Spa Riviera, Анапа
  • 7 июля и 4 августа — Resort & Spa Doville, Анапа
  • 8 июля и 5 августа — Hotel Usadba, Анапа

Проект продлится до 30 сентября.

Анапа Благотворительность Геленджик Дети Дети-инвалиды Курорты и туризм Сочи

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На курортах Кубани запустили благотворительный проект, чтобы помочь детям с ДЦП
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