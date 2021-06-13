На курортах Кубани запустили благотворительный проект, чтобы помочь детям с ДЦП

На курортах Краснодарского края 1 июня стартовал благотворительный проект «Творить добро может каждый», который продлится все лето

Проект реализуется в поддержку подопечных фонда Оксаны Федоровой. Его цель — популяризация и развитие благотворительности как элемента повседневной жизни. Все собранные средства направят на программу адресной помощи детям с ДЦП «Я хочу помочь».

В день запуска проекта состоялся аукцион, на котором разыграли более 60 лотов. По итогам собрали 122 тыс. 300 рублей. Деньги пойдут на оплату курса реабилитации для 6-летнего Арсения Дудова из Липецка с диагнозом ДЦП.