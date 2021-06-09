На Кубани реконструируют ж/д станцию, чтобы увеличить перевозки к побережью

Краснодарский край, Вся Россия

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В Главгосэкспертизе 9 июня сообщили, что одобрили документацию на третий этап реконструкции ж/д станции Тихорецкой

Узловая железнодорожная станция Тихорецкая расположена на пересечении линий Батайск — Кавказская и Краснодар — Сальск Северо-Кавказской железной дороги.

В 2012 году компания «Ленгипротранс» разработала проект реконструкции станции, а в 2015-м — генеральную схему развития Тихорецкого ж/д узла. Она разделена на три этапа. В начале лета 2021 года было получено положительное заключение госэкспертизы на третий этап реконструкции.

Как рассказали 9 июня в пресс-службе Главгосэкспертизы, эксперты одобрили проектно-сметную документацию и выдали положительное заключение. Третий этап предусматривает переустройство станционных путей — это увеличит пропуск пассажирских проездов дальнего следования и пригородного назначения, а также грузовых поездов.

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Проект предполагает изменение специализации путей станции, переустройство стрелочных переводов, комплексную реконструкцию инженерных сетей и систем. Запланированы строительство производственных зданий и резервной автоматизированной дизельной электростанции, сооружение двух пунктов обогрева и выполнение иных необходимых работ.

Планируется, что обновление железнодорожной инфраструктуры увеличит пропускную способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна. Срок реализации проекта — до 2024 года, говорится на сайте «РЖД».

Как писали Юга.ру, в апреле между ж/д вокзалом и аэропортом Анапы началось строительство новой ветки, также в этом году планируется построить вторые пути на участке от Тихорецка до станции Козырьки в Кореновском районе.

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На Кубани реконструируют ж/д станцию, чтобы увеличить перевозки к побережью
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