В Новороссийске пройдут слушания по строительству грузового терминала на «народном» пляже. Ранее жители просили Путина защитить пляж от застройки
«ЭкоВахта» 8 июня обратила внимание, что частная компания снова выступает с идеей построить морской терминал на Волочаевском пляже Новороссийска, против которого выступали местные жители
Волочаевский пляж — неофициальное место отдыха новороссийцев на восточном берегу Цемесской бухты. До 2010 года это было санкционированное оборудованное место для отдыха. Затем его передали в аренду.
В 2019 году пляж выкупило ООО «Порт Виктория». Согласно кадастровой карте, участок площадью почти 9 тыс. кв. метров находится в частной собственности. Там можно размещать порты, причалы и пристани.
Владелец хочет разместить на пляже морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов. Грузооборот терминала составит 2,5 млн тонн в год.
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С 2011 года местные жители пытаются отстоять Волочаевский пляж. Так как часть пляжа находится в границах прибрежной полосы Черного моря, распоряжаться им может управление Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее. Но судебные разбирательства по оспариванию законности продажи участка, которые инициировала прокуратура города и Росимущество, были проиграны.
Летом 2020 года в Новороссийске пытались провести общественные слушания по поводу проекта нового морского терминала, но они закончились «бунтом». После чего местные жители создавали петицию о защите народного пляжа, устраивали пикеты, обращались к мэру в соцсетях и собирали подписи для письма губернатору.
Кроме того, они записали обращение к президенту России Владимиру Путину. В администрации города тогда заявили, что земельный участок находится в частной собственности в промышленной зоне, купаться там запрещено, а подобные вопросы не входят в компетенцию мэрии.
6 июня 2021 года на сайте общественных слушаний снова разместили объявление о проведении общественных обсуждений проекта будущего морского терминала. При этом на сайте администрации Новороссийска такого объявления еще нет. Слушания назначены на 9 июля.
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Материалов для ознакомления — техзадания на оценку воздействия на окружающую среду, материалов ОВОС и проектной документации — в открытом доступе в интернете нет. Ознакомиться с материалами в бумажном виде жители Новороссийска могут в администрации Восточного внутригородского района и библиотеке имени Баллиона, сообщила 8 июня «Экологическая вахта по Северному Кавказу».