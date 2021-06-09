В Новороссийске пройдут слушания по строительству грузового терминала на «народном» пляже. Ранее жители просили Путина защитить пляж от застройки

«ЭкоВахта» 8 июня обратила внимание, что частная компания снова выступает с идеей построить морской терминал на Волочаевском пляже Новороссийска, против которого выступали местные жители

Волочаевский пляж — неофициальное место отдыха новороссийцев на восточном берегу Цемесской бухты. До 2010 года это было санкционированное оборудованное место для отдыха. Затем его передали в аренду.

В 2019 году пляж выкупило ООО «Порт Виктория». Согласно кадастровой карте, участок площадью почти 9 тыс. кв. метров находится в частной собственности. Там можно размещать порты, причалы и пристани.

Владелец хочет разместить на пляже морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов. Грузооборот терминала составит 2,5 млн тонн в год.