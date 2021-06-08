На Кубани в ДТП легковушку разорвало на части, есть погибший и пострадавшие

Краснодарский край

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В Кореновском районе днем 8 июня произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина

О ДТП в Кореновском районе вблизи хутора Пролетарского сообщил телеграм-канал «Туподар — Краснодар». По мнению очевидца, который опубликовал видео аварии, погибли два человека.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру уточнили информацию. ДТП произошло в 12:00 на 6-м км автодороги Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2104 поворачивал налево и не уступил дорогу Volkswagen Passat, который ехал по встречке.

В результате пострадал 55-летний водитель «Жигулей», его 71-летний пассажир погиб на месте. Водителя Volkswagen Passat также госпитализировали.

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