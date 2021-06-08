В Краснодаре на неделю закрыли отделение МФЦ

Краснодарский край

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В Краснодаре с 8 июня временно закрылся офис МФЦ в ТРЦ «Красная площадь»

Работа отделения по улице Покрышкина, 34 приостановлена с 8 по 14 июня включительно.

Забрать готовые документы по ранее поданным обращениям граждане могут в офисе МФЦ в ТЦ «Ньютон», расположенном на Шоссе Нефтяников, 28. Уточнить информацию о готовности документов можно на главной странице Единого портала МФЦ.

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Как писали Юга.ру, в январе на 10 дней по предписанию Роспотребнадзора закрыли 13 центров МФЦ в Усть-Лабинском районе. Позже власти Кубани признались, что отделения закрылись из-за вспышки коронавируса.

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