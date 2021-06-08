В Краснодаре на неделю закрыли отделение МФЦ

В Краснодаре с 8 июня временно закрылся офис МФЦ в ТРЦ «Красная площадь»

Работа отделения по улице Покрышкина, 34 приостановлена с 8 по 14 июня включительно.

Забрать готовые документы по ранее поданным обращениям граждане могут в офисе МФЦ в ТЦ «Ньютон», расположенном на Шоссе Нефтяников, 28. Уточнить информацию о готовности документов можно на главной странице Единого портала МФЦ.