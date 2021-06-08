В Краснодаре будет до 24 °С и очень высокий УФ-индекс

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 июня

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 8 июня в Краснодаре 18 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Дует лёгкий юго-западный ветер — 3 м/с, с порывами до 6,9 м/c.

Днем в краевом центре потеплеет до 24 °С. Ветер будет умеренный — 6 м/с, усилением до 12,4 м/c. УФ-индекс очень высокий — 8. Магнитное поле спокойное.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.

Краснодарский гидрометцентр прогнозирует по краю переменную облачность, местами — кратковременный дождь и грозы. Утром возможен туман. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем порывы в некоторых районах усилятся до 12-14 м/с. Температура воздуха 20-25 °С.

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На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут 19-24 °С. Ветер 6-11 м/с, с усилением до 12-14 м/с. На участке Анапа — Геленджик возможны порывы до 20 м/с.

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