В Краснодаре будет до 24 °С и очень высокий УФ-индекс

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 8 июня в Краснодаре 18 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Дует лёгкий юго-западный ветер — 3 м/с, с порывами до 6,9 м/c.

Днем в краевом центре потеплеет до 24 °С. Ветер будет умеренный — 6 м/с, усилением до 12,4 м/c. УФ-индекс очень высокий — 8. Магнитное поле спокойное.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.

Краснодарский гидрометцентр прогнозирует по краю переменную облачность, местами — кратковременный дождь и грозы. Утром возможен туман. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, днем порывы в некоторых районах усилятся до 12-14 м/с. Температура воздуха 20-25 °С.