На Кубани женщина и её сожитель до смерти избили годовалого ребенка, потому что он плакал

7 июня стало известно, что за убийство годовалого ребенка будут судить его мать и её сожителя из Отрадненского района

В марте 2020 года 28-летняя женщина приехала с 11-месячным сыном из Сочи в станицу Удобную Отрадненского района, и начала сожительствовать с 20-летним местным жителем.

13 марта мать находилась с ребенком одна в доме. Мальчик стал плакать. Женщина ударила его рукой по голове, а ногой — в правую голень. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей с последующим формированием ложного сустава.