На Кубани женщина и её сожитель до смерти избили годовалого ребенка, потому что он плакал

Краснодарский край

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7 июня стало известно, что за убийство годовалого ребенка будут судить его мать и её сожителя из Отрадненского района

В марте 2020 года 28-летняя женщина приехала с 11-месячным сыном из Сочи в станицу Удобную Отрадненского района, и начала сожительствовать с 20-летним местным жителем.

13 марта мать находилась с ребенком одна в доме. Мальчик стал плакать. Женщина ударила его рукой по голове, а ногой — в правую голень. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей с последующим формированием ложного сустава.

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Мальчик ежедневно плакал из-за полученных травм. 31 марта мужчина ударил его металлической кухонной толкушкой по голове, а мать нанесла удар деревянной палкой. Ребенок затих. Поздно ночью мужчина и женщина обнаружили, что мальчик не подает признаков жизни, и вызвали скорую. Врачи констатировали смерть ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мальчик умер из-за черепно-мозговой травмы. Мужчина и женщина не сообщили в органы о том, что били ребенка. Их причастность установили следователи. После чего обвиняемых задержали и заключили под стражу.

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины и женщины легкую умственную отсталость, не исключающую вменяемости, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Им предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. «в» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, матери предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью сыну (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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Обвиняемые вину признали в полном объеме. За наиболее тяжкое из преступлений — ч. 2 ст. 105 УК РФ — им грозит либо лишение свободы сроком от 8 до 20 лет, либо пожизненное. Уголовное дело направлено в суд, сообщили 7 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отрадненский район Преступления против детей Прокуратура Следственный комитет

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