В Дагестане няня убила 3-летнюю девочку. Ранее она систематически избивала ребенка

Следком Дагестана 28 августа завершил расследование уголовного дела об истязании и смерти трехлетней девочки

С мая 2019 года 3-летняя девочка находилась на воспитании у 23-летней жительницы Дербента, которая работала няней по найму. Все лето девочка была послушной, но затем перестала выполнять требования няни, сообщил телеканал «360». Тогда женщина «из-за непослушания и в целях коррекции поведения» начала систематически бить ребенка по лицу и другим частям тела.

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Утром 2 декабря няня пошла умываться, а вернувшись в комнату, не обнаружила там ребенка. Она нашла девочку на кухне, стоящей на кухонном шкафу, куда та залезла за сладостями. Женщина столкнула ребенка со шкафа, девочка упала, сильно ударившись головой о пол. От полученных травм ребенок скончался.

28 августа СК РФ по Дагестану завершил расследование уголовного дела против няни ребенка. Ее обвинили в систематическом нанесении побоев, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть девочки (ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.