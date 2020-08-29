В Дагестане няня убила 3-летнюю девочку. Ранее она систематически избивала ребенка

Дагестан, Вся Россия

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Следком Дагестана 28 августа завершил расследование уголовного дела об истязании и смерти трехлетней девочки

С мая 2019 года 3-летняя девочка находилась на воспитании у 23-летней жительницы Дербента, которая работала няней по найму. Все лето девочка была послушной, но затем перестала выполнять требования няни, сообщил телеканал «360». Тогда женщина «из-за непослушания и в целях коррекции поведения» начала систематически бить ребенка по лицу и другим частям тела.

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Утром 2 декабря няня пошла умываться, а вернувшись в комнату, не обнаружила там ребенка. Она нашла девочку на кухне, стоящей на кухонном шкафу, куда та залезла за сладостями. Женщина столкнула ребенка со шкафа, девочка упала, сильно ударившись головой о пол. От полученных травм ребенок скончался.

28 августа СК РФ по Дагестану завершил расследование уголовного дела против няни ребенка. Ее обвинили в систематическом нанесении побоев, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть девочки (ч. 4 ст. 111 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2017 году няня задушила мальчика, спрятала тело в пакет и закопала в подвальной яме гаража. После этого она позвонила в полицию и сказала, что ребенка похитили. Расследование уголовного дела было завершено в 2018 году и направлено в суд.

Дети Преступления против детей Следственный комитет Убийство

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