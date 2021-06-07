Туапсинский НПЗ поздравил с Днем защиты детей воспитанников Ахтырского детского дома

Партнерский Краснодарский край

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Туапсинский НПЗ в День защиты детей вручил подарки воспитанникам Ахтырского детского дома

Сбор объявили накануне праздника. Общими усилиями сотрудники Туапсинского НПЗ собрали все необходимое для того, чтобы воспитанники Ахтырского детского дома провели летние каникулы с пользой.

В Международный день защиты детей, 1 июня, в учреждение доставили большие самокаты, роликовые коньки, конструкторы, творческие наборы и многие другие подарки.

«Не описать словами тот восторг, с которым ребята разбирали многочисленные пакеты и коробки с неожиданными подарками», — отметили в пресс-службе предприятия.

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