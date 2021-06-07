На Южном обходе Краснодара зафиксировали 10-километровую пробку

Утром 7 июня Южный обход Краснодара стоял в пробках в обе стороны

В 8:15 сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал неожиданно плотное движение на Южном обходе Краснодара. Загруженность магистрали к М4 «Дон» составила 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного. К 08:39 на Южном обходе образовалась необычно сложная пробка — от Чибийского магистрального канала до канала Чибий. В пробке длиной 7,7 км можно было потерять 1 час 15 минут (на 1 час 1 минуту больше обычного).

Также сложная пробка в 8:54 была на Восточном обходе — от улицы Евдокии Бершанской до 1332-го километра. В заторе длиной 4,6 км водители потеряли 56 минут (на 50 минут больше обычного). Кроме того, в 9:00 на Восточном обходе в сторону Ростовского шоссе зафиксировали пробку в 9 баллов (на 8 баллов выше обычного).

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В целом по городу загруженность дорог Краснодара утром составила 6 баллов. В 8-балльных пробках стоял Южный обход в обе стороны, улица Российская по направлению в центр, Мачуги — Трамвайная в центр.