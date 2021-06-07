На Южном обходе Краснодара зафиксировали 10-километровую пробку

Краснодарский край

Распечатать

Утром 7 июня Южный обход Краснодара стоял в пробках в обе стороны

В 8:15 сервис «Яндекс.Карты» зафиксировал неожиданно плотное движение на Южном обходе Краснодара. Загруженность магистрали к М4 «Дон» составила 9 баллов, что на 8 баллов выше обычного.

К 08:39 на Южном обходе образовалась необычно сложная пробка — от Чибийского магистрального канала до канала Чибий. В пробке длиной 7,7 км можно было потерять 1 час 15 минут (на 1 час 1 минуту больше обычного).

Читайте также:

Также сложная пробка в 8:54 была на Восточном обходе — от улицы Евдокии Бершанской до 1332-го километра. В заторе длиной 4,6 км водители потеряли 56 минут (на 50 минут больше обычного). Кроме того, в 9:00 на Восточном обходе в сторону Ростовского шоссе зафиксировали пробку в 9 баллов (на 8 баллов выше обычного).

Читайте также:

В целом по городу загруженность дорог Краснодара утром составила 6 баллов. В 8-балльных пробках стоял Южный обход в обе стороны, улица Российская по направлению в центр, Мачуги — Трамвайная в центр.

Где утром 7 июня были самые крупные пробки: 

  • 8:22, улица Красных Партизан от Заполярной до  Герцена. Пробка в 4,4 км продержалась 2 часа;
  • 8:38, Ростовское шоссе от улицы Пригородной до Автомобильной. Водители потеряли 2 часа в пробке длиной 3,4 км;
  • 8:50, Восточный обход от улицы Бершанской до 1332-го километра. Затор в 4,6  км продержался 20 минут;
  • 9:06, улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка в 3,8 км продержалась 3 часа 10 минут;
  • 9:54, Южный обход от сервисного центра до канала Чибий. Машины простояли в заторе протяженностью 10,6 км 1 час 50 минут.
Автомобили Краснодар Пробки Транспорт

Новости

Из Сочи в Анапу начал ежедневно летать самолет
В кинотеатрах Краснодара и Новороссийска покажут концерт группы Bon Jovi
Власти Краснодара рассказали о новой схеме движения в районе переулка Тополькового
Адвокат и экс-судья Новиков, который рассказывал о коррупции в Краснодарском крае, стал фигурантом дела о взяточничестве
Краснодарская модель победила в шоу «Ты — топ-модель»
В Краснодаре хотят установить насосы под мостом на улице Вишняковой

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
4 июня, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
4 июня, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале