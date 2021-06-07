«Яндекс» назвал краснодарские «местные» слова

Аналитики «Яндекса» вместе с лингвистами составили списки «местных» слов, которые используют в речи жители разных регионов

Ко Дню русского языка аналитики «Яндекса» совместно с лингвистами из Института русского языка им. В.В. Виноградова провели исследование и изучили слова, которые используют жители разных регионов страны. Для этого специалисты проанализировали посты и комментарии «Яндекс.Дзена», а затем выбрали самые интересные выражения.

Некоторые слова оказались характеры сразу для нескольких регионов. Чаще всего это соседние регионы. Например, «срочно-обморочно» и «гавкучий» говорят и в Краснодарском крае, и в Ростовской области.

Из слов, характерных для Краснодарского края, в список попали: