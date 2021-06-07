«Яндекс» назвал краснодарские «местные» слова
Аналитики «Яндекса» вместе с лингвистами составили списки «местных» слов, которые используют в речи жители разных регионов
Ко Дню русского языка аналитики «Яндекса» совместно с лингвистами из Института русского языка им. В.В. Виноградова провели исследование и изучили слова, которые используют жители разных регионов страны. Для этого специалисты проанализировали посты и комментарии «Яндекс.Дзена», а затем выбрали самые интересные выражения.
Некоторые слова оказались характеры сразу для нескольких регионов. Чаще всего это соседние регионы. Например, «срочно-обморочно» и «гавкучий» говорят и в Краснодарском крае, и в Ростовской области.
Из слов, характерных для Краснодарского края, в список попали:
- БОМБОВСКИЙ — отличный, великолепный. Котлеты были бомбовские, а особенно подливка.
- БРАКОША — браконьер. Из-за таких бракош рыба и пропала.
- ВОДОМЕР — счетчик воды. Проверить дома водомер — элементарно.
- ВПОЙМАТЬ — поймать. Я поеду на рыбалку и впоймаю рыбу.
- ГАВКУЧИЙ — такой, который часто лает. Наша беседа всё более напоминает лай гавкучих собак.
- КОНДЮК — кондиционер. В жаркой Испании они включают кондюк, исключительно прям вот когда полный треш.
- МУЛЯКА — ил, жидкая грязь. Колеса буксуют, муляка во все стороны летит.
- ПОДКИНУТЬСЯ — попасться, купиться. Я подкинулась на отзывы блогеров и купила.
- ПРИДАРИТЬ — подарить. За покупку мне придарили серебряный кулончик.
- ПРОМУХАТЬ — упустить, потерять. У нее был потенциал, продюсеры промухали.
- РЕГАН — базилик. Мой муж очень любит кинзу и реган.
- СРОЧНО-ОБМОРОЧНО — очень срочно. Я не призываю срочно-обморочно всё менять, просто говорю.
- СТАРДОМ — дом престарелых. Живет старушка, и никакой стардом ей не нужен.
- ТУЛИТЬ, ВТУЛЯТЬ — навязывать, впаривать. Ужас! И это по телеку втуляют!
Кроме того, аналитики составили список региональных слов-синонимов. Так, в разных частях страны мусорный контейнер могут назвать мусорником или мульдой, а среднее специальное учебное заведение — рогачкой или каблухой.
Помимо исследования, в «Яндексе» сделали тест, позволяющий проверить свою языковую интуицию и заодно узнать, чем отличаются региональные слова.