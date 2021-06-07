В Краснодарском крае неделя начнется с дождей

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре 16 °С, что на 9 °С ниже климатической нормы. Днем ожидается потепление до 21 °С и ветер с порывами до 12,3 м/с.

Специалисты Краснодарского гидрометцентра 7 июня обещают по краю кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 18-23 °С, в юго-восточных предгорьях 7-12 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременные дожди и гроза. Местами порывы ветра до 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 18-23 °С.