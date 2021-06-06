В Краснодаре ликвидируют подтопления после дождя

На выходных в Краснодаре прошёл сильный дождь. Из-за обильных осадков в городе затопило несколько улиц. Так, вода скопилась на улице Переходной под ж/д мостом в районе Вишняковского рынка. Кадры с места опубликовали в инстаграме «Типичный Краснодар» . Очевидцы сообщили, что в этом районе остановилось движение трамваев.

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что трамваи снова смогли проехать под мостом в 15:08. Скопившаяся вода ушла в ливнёвки естественным путём.

При необходимости на ликвидацию подтоплений готовы выехать 20 выдооткачивающих машин и 14 мотопомп. Так, техника работала на бульваре Строителей и улиц Тенистой и Российской.

В мэрии добавили, что при чрезвычайных ситуациях необходимо позвонить на телефон для вызова экстренных оперативных служб: 214-33-36 и 112.

Отметим, в июле 2020 года для предотвращения подтоплений на улице Переходной в районе моста проложили 80 метров самотечной и 112 метров напорной ливневой канализации, а также оборудовали колодец-накопитель. Кроме того, там установили водооткачивающую помпу производительностью 108 куб. метров в час.