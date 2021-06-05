В Краснодаре и других городах края прошли экологические акции в рамках «Зеленого марафона»
5 июня, во Всемирный день окружающей среды Сбер провел экологические акции в восьми городах Краснодарского края и Адыгеи
Мероприятие, приуроченное к 180-летию со дня основания Сбера, прошло в 180 городах страны. В восьми городах Краснодарского края и Адыгеи забег прошел в онлайн-формате, в каждом городе состоялись экологические акции. Партнерами выступили компании экосистемы Сбера: Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье и СберЗвук.
В Краснодаре экоцентр «Собиратор Краснодар» организовал экологическую выставку, в рамках которой можно было сдать на переработку батарейки, пластиковые карты, стеклянные отходы и бумагу. Сотрудники экоцентра провели лекцию о концепции 3R — reduce, reuse, recycle — cокращай, используй повторно, перерабатывай, три базовых принципа обращения с отходами в рамках ответственного потребления и концепции «ноль отходов».
Арт-студия «Соломка» организовала для детей мастер-классы по изготовлению игрушек из вторсырья. Краснодарское региональное отделение Российского экологического общества провело экодиктант, в ходе которого каждый мог проверить свои знания по экологии. Акцию также поддержали компании «Коровка из Кореновки» и «Хлебцы-молодцы».
«Главная цель «Зелёного марафона» — привлечь внимание к экологическим проблемам и рассказать о способах их решения, которые доступны каждому человеку. Вместе с партнерами, волонтерами и экоактивистами мы организовали в восьми городах событие, которое помогло каждому участнику еще раз задуматься о своем экологическом следе и пересмотреть привычки в сторону осознанного потребления и заботы об окружающей среде. В общей сложности сегодня мы собрали порядка 2 тыс. кг вторсырья, которое отправится на переработку. Благодарю всех участников и партнеров «Зелёного марафона»!» — рассказала Татьяна Сергиенко, управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея.
В Сочи экологическая зона «Зелёного марафона» собрала экоактивистов из разных сфер. Сотрудники эко-движения «РазДельный Сбор» организовали лекцию о необходимости и способах раздельного сбора и переработки отходов. Эколого-биологический центр им. С.Ю. Соколова провел тренинг по сокращению углеродного следа. Компании «Лето Недвижимость», АНО «Красная поляна» и «Сочи Парк» организовали детские развлекательные зоны и игры. Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» провел лекции и мини-уроки о помощи морским млекопитающим, выброшенным на берег.
В Армавире, Новороссийске, Анапе, Ейске, Геленджике и Майкопе забег также прошел в индивидуальном формате. Все преодолевшие дистанцию получили саше с семенами бархатцев, которые можно высадить самостоятельно. За каждый километр, который пробежали участники онлайн-забега, Сбер переведет по 1 рублю в благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги по всей России высадят деревья.