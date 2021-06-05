В Краснодаре и других городах края прошли экологические акции в рамках «Зеленого марафона»

5 июня, во Всемирный день окружающей среды Сбер провел экологические акции в восьми городах Краснодарского края и Адыгеи

Мероприятие, приуроченное к 180-летию со дня основания Сбера, прошло в 180 городах страны. В восьми городах Краснодарского края и Адыгеи забег прошел в онлайн-формате, в каждом городе состоялись экологические акции. Партнерами выступили компании экосистемы Сбера: Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберЗдоровье и СберЗвук.

В Краснодаре экоцентр «Собиратор Краснодар» организовал экологическую выставку, в рамках которой можно было сдать на переработку батарейки, пластиковые карты, стеклянные отходы и бумагу. Сотрудники экоцентра провели лекцию о концепции 3R — reduce, reuse, recycle — cокращай, используй повторно, перерабатывай, три базовых принципа обращения с отходами в рамках ответственного потребления и концепции «ноль отходов».

Арт-студия «Соломка» организовала для детей мастер-классы по изготовлению игрушек из вторсырья. Краснодарское региональное отделение Российского экологического общества провело экодиктант, в ходе которого каждый мог проверить свои знания по экологии. Акцию также поддержали компании «Коровка из Кореновки» и «Хлебцы-молодцы».