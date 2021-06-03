«ЕвроХим-БМУ» отметил День химика
В канун Дня химика компания «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» наградила лучших сотрудников
В этом году награждение состоялось по всем традициями предприятия. Сотрудники получили разные награды: от благодарственных писем «ЕвроХим-БМУ» до грамот Министерства торговли и промышленности РФ.
Работников завода поздравили первый заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой, глава Белореченского района Александр Шаповалов, председатель районного совета депутатов Татьяна Марченко, глава Белореченска Александр Абрамов.
Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получил старший оператор дистанционного пульта ЦСМУ-1 Николай Процко.
Почетной грамотой департамента промышленной политики Краснодарского края была награждена старший электромонтер оперативно-выездной бригады ЭЦ Лилия Столба.
Почетные грамоты ООО «ЕвроХим-БМУ» получили ведущий специалист ЭЦ Татьяна Пруткова, машинист насосных установок ЦМиСФ Елена Продан, старший специалист УРП Мария Беляевская.
Благодарственные письма ООО «ЕвроХим-БМУ» были вручены ведущему специалисту ОБиНУ Игорю Бивзюку, старшему химику ЦОТК ИЦ Светлане Михайловской, слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике КИПиА Евгению Чумакову, электросварщику ручной сварки ЭЦ Олегу Билику, мастеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования основных технологических цехов Никите Баталкину, а также водителю погрузчика ЦМиСФ Александру Склярову.
Невероятная химия и сверхразум:
Дипломами Российского союза химиков и Росхимпрофсоюза награждены электромонтер по ремонту и обслуживанию ЭЦ Андрей Голубь, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции ЭФК Вадим Дьяков, аппаратчик рассева ЦСМУ-1 Светлана Шушанян.
Дипломы Российского союза химиков получили аппаратчик очистки сточных вод ЭЦ Зарина Тем-оглы и загрузчик-выгрузчик ЦСМУ-1 Юрий Ильичев.
Почетными грамотами главы Белореченского района награждены главный специалист УППиК Александр Сердюков и специалист СКЦ Ольга Ельчикова.
Благодарственными письмами главы Белореченска отмечены машинист насосных установок ЭЦ Ольга Двойных и загрузчик-выгрузчик ЦСМУ-1 Борис Гасанов.
Почетные грамоты Росхимпрофсоюза вручили товароведу ЦКОиСХ Наталье Фроловой и ведущему химику ЦОТК ИЦ Ольге Шахмеликян.
Почетный знак Росхимпрофсоюза I степени вручен аппаратчику подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции ЦСМУ-1 Маргарите Бабикян.
Почетный знак Росхимпрофсоюза II степени получил аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции ЭФК Владислав Чирков.