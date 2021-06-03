«ЕвроХим-БМУ» отметил День химика

В этом году награждение состоялось по всем традициями предприятия. Сотрудники получили разные награды: от благодарственных писем «ЕвроХим-БМУ» до грамот Министерства торговли и промышленности РФ.

Работников завода поздравили первый заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой, глава Белореченского района Александр Шаповалов, председатель районного совета депутатов Татьяна Марченко, глава Белореченска Александр Абрамов.

Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получил старший оператор дистанционного пульта ЦСМУ-1 Николай Процко.

Почетной грамотой департамента промышленной политики Краснодарского края была награждена старший электромонтер оперативно-выездной бригады ЭЦ Лилия Столба.

Почетные грамоты ООО «ЕвроХим-БМУ» получили ведущий специалист ЭЦ Татьяна Пруткова, машинист насосных установок ЦМиСФ Елена Продан, старший специалист УРП Мария Беляевская.

Благодарственные письма ООО «ЕвроХим-БМУ» были вручены ведущему специалисту ОБиНУ Игорю Бивзюку, старшему химику ЦОТК ИЦ Светлане Михайловской, слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике КИПиА Евгению Чумакову, электросварщику ручной сварки ЭЦ Олегу Билику, мастеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования основных технологических цехов Никите Баталкину, а также водителю погрузчика ЦМиСФ Александру Склярову.