На Кубани и в Адыгее Сбер выдал 30 млрд рублей ипотеки на новостройки

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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С апреля 2020 года по программе «Господдержка 2020» Сбер выдал жителям Краснодарского края и Республики Адыгея 14 тыс. кредитов на новостройки

Общая сумма составила около 30 млрд рублей. Средний размер займа в Адыгее составил 1,6 млн рублей, в Краснодарском крае — 2,1 млн.

Программа «Господдержка 2020» позволяет покупателям первичного жилья получить сниженную процентную ставку. Стандартная ставка по программе составляет от 6,05% годовых. При первоначальном взносе от 20% и при электронной регистрации сделки ставка по ипотеке с господдержкой в Сбере составит 5,55% годовых. Также действуют программы субсидирования от застройщиков, по которым ставка по программе господдержки составляет от 2,55% годовых. Жилые комплексы, где действуют такие условия, можно посмотреть на сайте «ДомКлик».

«Сейчас можно решить жилищный вопрос на наиболее выгодных условиях и получить ипотеку со сниженной процентной ставкой в рамках программы господдержки. Воспользоваться льготными условиями можно до 1 июля, поэтому мы рекомендуем всем жителям Кубани и Адыгеи не упускать возможность сэкономить», — сказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Риелтор:

В пресс-службе банка сообщили, что время одобрения заявки на ипотеку в Сбербанке составляет 2 минуты — в два раза быстрее, чем в 2020 году. Ускорение стало возможным благодаря обработке документов искусственным интеллектом в режиме реального времени и переходу к оформлению ипотеки в онлайн.

В Краснодарском крае и Адыгее 77% клиентов Сбера оформляют сделки по покупке недвижимости в ипотеку дистанционно. Подать заявку и получить одобрение можно на сайте Сбербанка или «ДомКлик», отправить сделку на регистрацию в Росреестр — с помощью сервиса электронной регистрации. Сервис безопасных расчетов гарантирует выполнение обязательств продавцом и покупателем: продавец получает деньги только после регистрации сделки, при этом посещение банка не требуется.

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