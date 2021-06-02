На Кубани и в Адыгее Сбер выдал 30 млрд рублей ипотеки на новостройки

С апреля 2020 года по программе «Господдержка 2020» Сбер выдал жителям Краснодарского края и Республики Адыгея 14 тыс. кредитов на новостройки

Общая сумма составила около 30 млрд рублей. Средний размер займа в Адыгее составил 1,6 млн рублей, в Краснодарском крае — 2,1 млн.

Программа «Господдержка 2020» позволяет покупателям первичного жилья получить сниженную процентную ставку. Стандартная ставка по программе составляет от 6,05% годовых. При первоначальном взносе от 20% и при электронной регистрации сделки ставка по ипотеке с господдержкой в Сбере составит 5,55% годовых. Также действуют программы субсидирования от застройщиков, по которым ставка по программе господдержки составляет от 2,55% годовых. Жилые комплексы, где действуют такие условия, можно посмотреть на сайте «ДомКлик».

«Сейчас можно решить жилищный вопрос на наиболее выгодных условиях и получить ипотеку со сниженной процентной ставкой в рамках программы господдержки. Воспользоваться льготными условиями можно до 1 июля, поэтому мы рекомендуем всем жителям Кубани и Адыгеи не упускать возможность сэкономить», — сказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.