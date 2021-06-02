На Кубани сменился руководитель УФАС

Ранее этот пост занимал Олег Тихенький. О причинах кадровых перестановок не сообщается, уточнил «Коммерсантъ» .

Кто такая Людмила Литовченко

Литовченко имеет высшее юридическое образование. Начала работать в антимонопольных органах в декабре 2000 года. С февраля 2007-го занимала должность начальника отдела контроля закупок. В августе 2012-го Литовченко назначили начальником отдела УФАС по Краснодарскому краю.

В 2015-м ей присвоили классный чин — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.