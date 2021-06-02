Жители ЖК «Грин Парк» в Краснодаре пожаловались на рейдерский захват домов управляющей компанией

Жители ЖК «Грин Парк» на Гидрострое Краснодара рассказали Юга.ру, что три года не могут сменить управляющую компанию, которая обслуживает дома без лицензии. Попробовали выяснить, в чем дело

Что случилось? 30 мая в редакцию портала Юга.ру обратилась краснодарка Юлия, которая живет в ЖК «Грин Парк» на улице Благоева, 29. Она рассказала, что домами незаконно управляет компания ООО «УКЭСК-ЮГ». Жилой комплекс в её владение передал застройщик. Жильцы хотели отказаться от компании и выбрать новую, но не смогли. Собственники опубликовали в соцсетях открытое письмо, чтобы привлечь внимание к проблеме. «При покровительстве застройщика в 2018 году была осуществлена классическая схема рейдерского захвата введенных в эксплуатацию домов, переданных по поддельным протоколам голосования лояльной застройщику компании», — говорится в сообщении.

ЖК «Грин Парк» был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Застройщик — строительная компания «Капитал Инвест» — должен был передать дома управляющей компании. Для этого привлекается временно обслуживающая организация для оказания услуг ЖКХ. Правом выбора первой УК наделен застройщик . Закон требует заключения контракта на содержание и ремонт дома в течение пяти дней со старта эксплуатирования дома. Такой договор действует всего три месяца.

После оформления права собственности жильцы могут голосовать, организовывать собрания и выбирать УК самостоятельно. Застройщик может участвовать в голосовании, если в доме остались непроданные квартиры с оформленным правом собственности на стройкомпанию. Назначенную застройщиком УК могут переизбрать . Также дома могут выставить на муниципальный конкурс.

Застройщик назначил компанию ООО «УКЭСК-ЮГ». По словам Юлии, жильцам обещали, что их дома выставят на конкурс и передадут другой УК. Но этого не произошло. Как выяснили собственники квартир, ЖК остался во владении компании путем махинаций — существуют протоколы якобы проведенного собрания, на котором управляющей компанией переизбрали ООО «УКЭСК-ЮГ». Юлия рассказала журналисту Юга.ру, что в тот период квартиры еще не поставили на кадастровый учет и подсчитать голоса было невозможно. Инициатором, секретарем и председателем собрания выступили лица, которые на момент голосования не являлись собственниками. Все это время управляющая компания не справлялась со своими обязанностями . Жильцы сообщили, что канализационные отходы сливались через пожарный шланг за территорию двора, на общедомовой парковке протекает крыша, во время дождя паркинг заливает, а зимой с крыш не сбивают снег. Со слов местных жителей, однажды в ЖК был пожар, который спасатели не смогли быстро потушить из-за того, что в доме нарушены правила противопожарной безопасности.

Житель «Грин Парка» Александр отметил, что начальник участка от «УКЭСК-ЮГ» напрямую говорит о том, что компания не оставит дома, а у новой УК нет права управлять жилкомплексом. На данный момент это уже четвертый начальник участка за три года.

Что сделали собственники квартир? Они обратились в Государственную жилищную инспекцию. ГЖИ провела проверку первых протоколов 2018 года, которые подтверждали мнимое избрание ООО «УКЭСК-ЮГ». После чего ГЖИ направила иск в суд по ч. 6 ст. 20 ЖК РФ о признании протокола общего собрания собственников недействительным, отказала во внесесении изменений в реестр лицензий, возврате заявления и документов. То есть, у компании «УКЭСК-ЮГ» нет лицензии на управление домами ЖК «Грин Парк» .

ГЖИ дома в лицензию «УКЭСК-ЮГ» не внесла, но позволила компании взимать плату с жильцов, объяснив это тем, что фактически УК управляет домами: «По смыслу пункта 2 статьи 167 и 1102 ГК РФ недействительность или незаключенность договора управления многоквартирным домом, а равно и решение общего собрания о выборе управляющей организации, не освобождает собственника помещения в многоквартирном доме от возмещения стоимости выполненных работ и оказанных услуг по по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома», — говорится в письме ГЖИ.

ГЖИ не имеет права изымать дома из управления самостоятельно. Чтобы отменить действие протоколов, которые были признаны недействительными инспекцией, нужно обратиться в суд. Срок, в который жильцы могли подать иск, истек, поэтому в суде выступила ГЖИ. По итогам судебных разбирательств ГЖИ проиграла три раза — Советский районный суд, краевую апелляцию и кассацию (жалобу на решение суда). В иске ГЖИ отказали по причине того, что инспекция пропустила срок исковой давности подачи такого заявления. Кроме того, люди обращались в прокуратуру, но это ничего не решило. Тогда жильцы решили проголосовать за новую управляющую компанию и выбрали ООО «Краевую Управляющую Компанию «Кубань». Соответствующие протоколы утвердила ГЖИ и 20 мая внесла в лицензию новой УК один из трех корпусов ЖК. С 1 июня «Кубани» разрешили приступать к управлению. По словам Юлии, в целях вкинуть свои протоколы поверх протоколов жильцов, «УКЭСК-ЮГ» организовало кампанию по сбору подписей по бланкам, в которых не указаны даты голосования.

Почему дом так и не перешел в управление новой компании? 31 мая стало известно, что решение ГЖИ о том, что «Кубань» может приступать к управлению, заблокировано обеспечительными мерами Прикубанского суда от 28 мая. Поводом для этого стали иски об оспаривании решения в сторону «УКЭСК-ЮГ» от двух жильцов. На данный момент дома ЖК не входят в лицензию ни одной УК . Иски в суд направили жильцы «Грин Парка» И. Клименко и С. Рябченко. В бюллетене голосования Клименко является собственником нескольких нежилых помещений. В том числе парковочного места Юлии, которое она арендует вместе с мужем. Однако, подчеркнула женщина, арендодателем является другой человек, а не Клименко.

1 июня жильцы провели общедомовое собрание с участием директора и представителей УК «Кубань». На нем побывала журналист портала Юга.ру. Что происходило во время собрания жильцов? Директор «Кубани» Станислав Вычегжанин объяснил, что определение суда о применениях мер предварительной защиты в компанию не прислали. Не имея на руках этого определения «Кубань» может приступать к управлению домами. Если документ предоставят, УК не сможет приступить к своим обязанностям до момента разрешения вопроса — то есть либо пока иное решение не вынесет суд, либо пока не будут отменены определения суда. Первое заседание по искам назначено на 28 июня.

В офисе «УКЭСК-ЮГ» представителям УК «Кубань» не предоставили оригинал определения суда. Директору «Кубани» для ознакомления дали только незаверенную копию. Техническую документацию «Кубани» также не передали. На вопросы представителей «Кубани» почему компания продолжает обслуживать дома без лицензии, юрист «УКЭСК-ЮГ» ответить не смог. Также он не объяснил, почему компании не предоставили оригиналы, а прислали копии. Когда можно будет увидеть оригинал — тоже не известно. Поговорить с жильцами Клименко и Рябченко, которые подали исковые заявления в суд, не получилось. Начальник участка Аслан Хыбыртов сказал, что иски от жильцов в офис принесли, дать контакты он не может.

Так как в офисе «УКЭСК-ЮГ» не смогли предоставить документы и ответить на вопросы, собственники составили коллективное обращение с просьбой предоставить им лицензию на осуществление деятельности «УКЭСК-ЮГ», заверенные копии отчетов об исполнении деятельности по договору управления, договоры управления и обращения собственников, на основании которых в офисе хранятся бланки голосования. Обращение должны были зарегистрировать в специальном журнале. Но его не оказалось в офисе. Тогда представители «Кубани» решили лично отвезти его в головной офис «УКЭСК-ЮГ», который находится в Краснодаре на улице Героев-Разведчиков, 30. После того, как представители УК «Кубань» вместе с журналистом приехали по адресу, обнаружилось, что никого из сотрудников там нет. Тем не менее, около кабинета расположена вывеска «УКЭСК-ЮГ» и юридически головной офис компании зарегистрирован там.

В помещении также находятся еще несколько организаций — ООО «ТеплоЭнергетик» и ООО «ТЭК». Сотрудник «ТеплоЭнергетика» сказал, что секретарь и делопроизводитель «УКЭСК-ЮГ» находятся в поселке Молодёжном, а офис на Героев-Разведчиков только юридически. Кроме того, сотрудник собирался регистрировать обращение в журнал «ТеплоЭнергетика». Что рассказали порталу Юга.ру в «УКЭСК-ЮГ»? 2 июня журналист обратилась за комментарием в юридическую службу компании. Там заявили, что так как дома не находятся в лицензии ни у одной УК, за технической документацией нужно обращаться к самому застройщику. На вопрос о том, почему головной офис находится по адресу только юридически, ответили, что сотрудник «ТеплоЭнергетика» ввел в заблуждение. На Героев-Разведчиков находится бухгалтер, который принимает обращения. А вот секретарь и делопроизводитель — в поселке Молодёжном. Поэтому 1 июня для регистрации обращения представителям «Кубани» нужно было ехать именно туда. А дальше что? 1 июня собственники составили заявления в полицию и ГЖИ по вопросу отказа «УКЭСК-ЮГ» предоставлять документы и передавать дома в управление УК «Кубань». Также жители ЖК «Грин Парк» написали заявления с просьбой проверить деятельность «УКЭСК-ЮГ».