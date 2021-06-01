В Москве открылась фотовыставка, посвященная сочинскому курорту «Роза Хутор»

В московском парке «Борисовские пруды» 30 мая открылась фотовыставка из цикла «Путешествуйте дома», посвященная «Роза Хутор»

Экспозиция развернулась на территории пейзажного парка «Борисовские пруды» на юге Москвы. Посетители выставки увидят горные ландшафты и альпийские луга курорта «Роза Хутор». Смогут «прогуляться» над пропастью по подвесному мосту, познакомиться с Парком водопадов «Менделиха», «подняться» на высоту 2 тыс. 320 метров над уровнем моря на смотровую площадку Роза Пик.

«Я рад возможности познакомить москвичей с летними объектами и активностями курорта. Они открываются постепенно, в зависимости от готовности и погодных условий. Летний сезон на «Роза Хутор» продолжается почти до ноября. Уверен, что каждый наш гость всегда найдет себе занятие по душе, проникнется уникальной атмосферой нашего курорта, почувствует оздоровительный эффект отдыха среди горных вершин», — отметил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

Инициаторами выставки «Путешествуйте дома. Роза Хутор: летом в горы!» стал портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU, природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» и горный курорт «Роза Хутор». Экспозиция будет работать до 30 июня. Вход свободный.