Лето на Кубани началось со штормовых предупреждений по непогоде и смерчам
В Краснодарском крае с 1 по 3 июня будет действовать ряд штормовых предупреждений
По данным краснодарского гидрометцентра, в краевом центре днем 1 июня пройдет кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до 22-24 °С.
Дожди и грозы пройдут в этот день и в некоторых районах Кубани. Ветер 5-10 м/с, с усилением до 14 м/с. В юго-восточных предгорных районах днем будет 20-25 °С. На Черноморском побережье ветер усилится до 6-11 м/с, порывы достигнут 12-14 м/с. Столбики термометров покажут 17-22 °С.
В среду 2 июня и в четверг 3 июня в Краснодарском крае ожидается дождливая погода, местами пройдет сильный ливень с грозой и градом. Ночью 2 июня ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, в остальное время — 7-12 м/с. В некоторых районах возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью 2 июня столбики термометров покажут 14-19 °С, днем будет 18-23 °С. В ночь на 3 июня температура опустится до 12-17 °С, днем потеплеет до 16-21 °С.
Из-за сильных ливней и ветра спасатели объявили с 1 по 3 июня штормовое предупреждение по непогоде. Оно действует на всей территории региона, за исключением Сочи. На реках и водотоках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае и Адыгее, а также на реках Черноморского побережья — в Геленджике и Туапсинском районе — ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.
В эти же дни спасатели объявили штормовое предупреждение по формированию смерчей над Чёрным морем. Смерчи прогнозируют на участке от Анапы до Магри.