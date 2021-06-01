Лето на Кубани началось со штормовых предупреждений по непогоде и смерчам

В Краснодарском крае с 1 по 3 июня будет действовать ряд штормовых предупреждений

По данным краснодарского гидрометцентра, в краевом центре днем 1 июня пройдет кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до 22-24 °С.

Дожди и грозы пройдут в этот день и в некоторых районах Кубани. Ветер 5-10 м/с, с усилением до 14 м/с. В юго-восточных предгорных районах днем будет 20-25 °С. На Черноморском побережье ветер усилится до 6-11 м/с, порывы достигнут 12-14 м/с. Столбики термометров покажут 17-22 °С.