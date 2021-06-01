Лето на Кубани началось со штормовых предупреждений по непогоде и смерчам

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае с 1 по 3 июня будет действовать ряд штормовых предупреждений

По данным краснодарского гидрометцентра, в краевом центре днем 1 июня пройдет кратковременный дождь с грозой. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, порывы достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до 22-24 °С.

Дожди и грозы пройдут в этот день и в некоторых районах Кубани. Ветер 5-10 м/с, с усилением до 14 м/с. В юго-восточных предгорных районах днем будет 20-25 °С. На Черноморском побережье ветер усилится до 6-11 м/с, порывы достигнут 12-14 м/с. Столбики термометров покажут 17-22 °С.

Читайте также:

В среду 2 июня и в четверг 3 июня в Краснодарском крае ожидается дождливая погода, местами пройдет сильный ливень с грозой и градом. Ночью 2 июня ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, в остальное время — 7-12 м/с. В некоторых районах возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью 2 июня столбики термометров покажут 14-19 °С, днем будет 18-23 °С. В ночь на 3 июня температура опустится до 12-17 °С, днем потеплеет до 16-21 °С.

Из-за сильных ливней и ветра спасатели объявили с 1 по 3 июня штормовое предупреждение по непогоде. Оно действует на всей территории региона, за исключением Сочи. На реках и водотоках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае и Адыгее, а также на реках Черноморского побережья — в Геленджике и Туапсинском районе — ожидаются подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

В эти же дни спасатели объявили штормовое предупреждение по формированию смерчей над Чёрным морем. Смерчи прогнозируют на участке от Анапы до Магри.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

Новости

Лето на Кубани началось со штормовых предупреждений по непогоде и смерчам
Кубанской активистке Полюдовой дали 6 лет колонии за пикет и оправдание терроризма
Жительница Анапы заявила, что местный житель затащил её сына в машину и приставал к нему
Минздрав Кубани не может найти деньги на льготные препараты для мальчика с инвалидностью
Половина Геленджика останется без воды на два дня
Адыгея представит свой инвестиционный потенциал на ПМЭФ-2021

Лента новостей

Кубанский казачий хоррор
Вчера, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?
За свежий старт
Вчера, 16:37
За свежий старт
В Краснодаре прошел полумарафон «ЗаБег.рф»
Не мусор, а вторсырье
28 мая, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы

Реклама на портале