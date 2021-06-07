В кинотеатрах Краснодара и Новороссийска покажут концерт группы Bon Jovi
В кинотеатрах Краснодара и Новороссийска 10 июня покажут концерт группы Bon Jovi
Выступление американской рок-группы состоялось в апреле 2021 года. В программу вошли главные хиты коллектива, такие как It’s my Life, Living on the prayer и многие другие.
Возрастное ограничение — 18+. Продолжительность фильма 2 часа 5 минут. Билеты уже в продаже.
Bon Jovi — американская рок-группа из Нью-Джерси, образованная в 1983 году. На счету группы более 130 млн проданных альбомов, десятки хитов, тысячи концертов в полусотне стран, зрителями которых стали 35 млн поклонников.
О том, какие фильмы стартовали в прокате на прошлой неделе, можно почитать в подборке Юга.ру.
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