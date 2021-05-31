Восемь модельных библиотек открылись в Адыгее с 2019 года

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 31 мая обсудил с министрами оказание госуслуг в регионе, электронный документооборот и работу библиотек

Министр финансов республики Виктор Орлов выступил с докладом о порядке формирования техзадания на оказание госуслуг. Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, механизм оказания госуслуг должен быть прозрачным и эффективным. «Мы строим и ремонтируем большое число социальных объектов. При этом конечным итогом наших действий должно стать качественное оказание услуг жителям республики. На выполнение этого главного показателя должны быть нацелены все социальные учреждения. Всем отраслевым министерствам с подведомственными организациями необходимо заранее обсуждать план госзаданий, услуг, чтобы они эффективно и без нарушений предоставлялись населению», — заявил Кумпилов.

Также на заседании обсудили внедрение системы электронного документооборота, чтобы жители Адыгеи могли подавать обращения в электронном виде.

Кроме того, чиновники подняли тему формирования модельных библиотек и обновления библиотечного фонда. Как рассказал министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев, республика вошла в число передовых регионов по созданию модельных библиотек.

Модельная библиотека — образцовая библиотека. Она расположена в благоустроенном помещении, оснащена современным оборудованием и хорошо укомплектована многоотраслевым фондом.

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Так, в 2019–2020 годах в Адыгее появились восемь модельных библиотек. В библиотечные фонды в прошлом году поступило свыше 47 тыс. новых документов, что на 17% превышает показатель 2019 года. Всего в Адыгее работают 144 библиотеки, в которых хранится почти 2,5 млн документов.

Мурат Кумпилов похвалил библиотеку для инвалидов по зрению и напомнил о проведенной работе по ее модернизации. Также он поддержал проведение буккроссинга (обмен книгами). «В библиотеках нового типа жизнь кипит, их с интересом посещает молодежь. В модельных библиотеках есть все необходимое для проведения разных мероприятий. Эту работу необходимо продолжать и поощрять коллективы библиотек за активную и креативную деятельность», — заключил глава региона.