В Адыгее открылась первая модельная библиотека
В станице Дондуковской Гиагинского района 1 октября открылась первая в Адыгее модельная библиотека
Она создана на основе ранее действующей библиотеки, которую полностью реконструировали и разделили на несколько зон: справочно-информационную, свободного доступа, тишины.
Реконструкция проводилась с учетом новых стандартов и информационных технологий для расширения перечня предоставляемых услуг.
Обслуживание посетителей также ведется по новым правилам, предоставляя больше комфорта и свободного выбора книг, использования компьютеров и мобильных устройств.
Теперь посетители библиотеки могут найти подходящую литературу в бумажном формате и на цифровом носителе. Им будут предоставлять планшеты или компьютеры с доступом к Национальной электронной библиотеке. Библиотечный фонд также пополнился на 4,3 тыс. экземпляров книг.
Для создания библиотеки будущего республика выиграла федеральный грант в 5 млн рублей при софинансировании из республиканского и районного бюджетов в размере более 1 млн рублей.
До конца года планируется открыть еще две подобных библиотеки, которые стали победителями конкурсного отбора федерального проекта развития муниципальных библиотек в рамках акции «Создание модельных муниципальных библиотек» национального проекта «Культура». Они появятся в Майкопе и ауле Кошехабль, рассказали в министерстве культуры Адыгеи.
«Убежден, что эти современные библиотечные центры зададут новый стандарт работы библиотек в регионе, позволят людям, особенно в сельской местности, получить максимальный доступ к библиотечным и информационным ресурсам всей страны», — заключил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в приветственном адресе сотрудникам и посетителям модельной библиотеки.
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