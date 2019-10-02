В Адыгее открылась первая модельная библиотека

Теперь посетители библиотеки могут найти подходящую литературу в бумажном формате и на цифровом носителе. Им будут предоставлять планшеты или компьютеры с доступом к Национальной электронной библиотеке. Библиотечный фонд также пополнился на 4,3 тыс. экземпляров книг.

Обслуживание посетителей также ведется по новым правилам, предоставляя больше комфорта и свободного выбора книг, использования компьютеров и мобильных устройств.

Реконструкция проводилась с учетом новых стандартов и информационных технологий для расширения перечня предоставляемых услуг.

Она создана на основе ранее действующей библиотеки, которую полностью реконструировали и разделили на несколько зон: справочно-информационную, свободного доступа, тишины.

Для создания библиотеки будущего республика выиграла федеральный грант в 5 млн рублей при софинансировании из республиканского и районного бюджетов в размере более 1 млн рублей.

До конца года планируется открыть еще две подобных библиотеки, которые стали победителями конкурсного отбора федерального проекта развития муниципальных библиотек в рамках акции «Создание модельных муниципальных библиотек» национального проекта «Культура». Они появятся в Майкопе и ауле Кошехабль, рассказали в министерстве культуры Адыгеи.

«Убежден, что эти современные библиотечные центры зададут новый стандарт работы библиотек в регионе, позволят людям, особенно в сельской местности, получить максимальный доступ к библиотечным и информационным ресурсам всей страны», — заключил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в приветственном адресе сотрудникам и посетителям модельной библиотеки.