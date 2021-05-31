«Билайн» объявил акцию для краснодарцев на Samsung Galaxy

«Билайн» запустил специальные условия на смартфоны Samsung в комплекте с тарифами и аксессуарами

Акция действует в интернет-магазине и розничной сети. В ней участвует широкий ряд моделей: бюджетные Samsung Galaxy (от А01 Core до A12 128 ГБ), смартфоны из новой линейки (Samsung Galaxy А32, Samsung Galaxy А52 и Samsung Galaxy А72) и даже флагманы Samsung Galaxy S20FE и Samsung Galaxy S21.

Купить можно как готовый комплект, так и составить его самостоятельно. Например, в акционный комплект вместе с популярным смартфоном Samsung Galaxy А32 64 ГБ входит тариф «Близкие люди 2», опция «3000 рублей на связь по акции» на полгода, аксессуары на 3400 рублей или другие девайсы и услуги на выбор (детские часы, услуга «Защита экрана», подписки «4 в 1», more.tv или START в составе сервиса «Билайн ТВ» на полгода).

Общая стоимость комплекта составит 19 тыс. 990 рублей или же всего 1666 рублей в месяц — при покупке в кредит на 12 месяцев.

Можно сделать покупку еще выгоднее, обменяв свой старый смартфон на новый в офисах «Билайн». Тогда размер выгоды увеличится за счет выкупной стоимости устройства.

Акция действует с 17 мая по 27 июня 2021 года. Количество товаров ограничено.

Подробнее о ее правилах, ограничениях, моделях и тарифах можно узнать здесь.