Долги перед «ТНС энерго Кубань» за 2021 год выросли на 147,6 млн рублей

Партнерский Краснодарский край

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С начала 2021 года задолженность жителей Краснодарского края и Республики Адыгея перед «ТНС энерго Кубань» выросла на 147,6 млн рублей

Компания отметила низкую платежную дисциплину и призвала клиентов соблюдать условия договоров: оплачивать счета за свет полностью и своевременно; не допускать накопления задолженностей, приостановления или ограничения подачи света.

В пресс-службе компании пояснили, что за поступающие платежи «ТНС энерго Кубань» покупает энергию на оптовом рынке, оплачивает услуги сетевых и инфраструктурных компаний, поддерживает работу всех сервисов обслуживания клиентов.

Есть несколько способов оплаты:

Деньги Долги Энергетика

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