Долги перед «ТНС энерго Кубань» за 2021 год выросли на 147,6 млн рублей
Партнерский Краснодарский край
С начала 2021 года задолженность жителей Краснодарского края и Республики Адыгея перед «ТНС энерго Кубань» выросла на 147,6 млн рублей
Компания отметила низкую платежную дисциплину и призвала клиентов соблюдать условия договоров: оплачивать счета за свет полностью и своевременно; не допускать накопления задолженностей, приостановления или ограничения подачи света.
В пресс-службе компании пояснили, что за поступающие платежи «ТНС энерго Кубань» покупает энергию на оптовом рынке, оплачивает услуги сетевых и инфраструктурных компаний, поддерживает работу всех сервисов обслуживания клиентов.
Есть несколько способов оплаты:
- банковской картой в «Личном кабинете потребителя»;
- онлайн на главной странице компании;
- в мобильном приложении «ТНС энерго» для iOS или Android;
- в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;
- в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань», в том числе в «Сбербанке России» и с помощью «Сбербанк Онлайн»;
- в АО «Почта России».
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