В Краснодаре временно ограничат движение по улице Береговой

В Краснодаре для проведения детского праздника 1 июня ограничат движение по улице Береговой

В парке им. 30-летия Победы пройдет краевое мероприятие «Яркие краски детства». В связи с этим с 5:00 до окончания события будет ограничено движение транспорта по улице Береговой — от улицы Кубанская Набережная до въезда в парк.

Накануне праздника, 31 мая, с 22:00 этот участок улицы освободят от припаркованных автомобилей. С 6:00 1 июня по четной стороне улицы Береговой и на прилегающей к парку территории организуют стоянку транспорта для участников мероприятия.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 1 и 2 июня ограничат движение в центре города — на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной — для проведения благотворительных акций, посвященных Дню защиты детей.