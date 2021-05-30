Новое масляное пятно зафиксировали в Черном море у Туапсе

Масляное пятно площадью 30 на 150 метров 29 мая зафиксировали в акватории Черного моря неподалеку от Туапсе

Об этом сообщила в своем инстаграме глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Пленку обработали сорбентом.

«Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий. Нарушитель до сих пор не найден. Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска», — написала Радионова.

В краевом оперативном штабе сообщили, что масляные пятна появились в результате остаточного вытекания нефтепродуктов из канализационного коллектора.

Напомним, 23 мая в море у Туапсе разлилась нефть. Росприроднадзор сообщил, что нефтепродукты выливались из глубоководной канализации МУП ЖКХ Туапсе. В городе действует режим повышенной готовности. Его не планируют снимать до получения результатов анализов и выяснения причин произошедшего.