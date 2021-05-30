В Сочи на выставке покажут шесть пасхальных яиц Фаберже

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 29 мая в историческом здании морского вокзала открылась выставка «Фаберже. Сокровища императорской России»

Представлены около 150 произведений русского ювелирного искусства: иконы в драгоценных окладах, парадное серебро, официальные «кабинетные» подарки, различные аксессуары, фотографии и документы, связанные с историей фирмы, жизнью и деятельностью ее клиентов. Главные экспонаты — шесть больших пасхальных яиц из собрания Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Накануне выставку посетил мэр курорта Алексей Копайгородский.

«Это действительно большое культурное событие для нашего города. Особенно важно, что Сочи стал первым городом России после Северной столицы, где можно будет увидеть эти знаменитые произведения искусства», — написал в своем Telegram-канале Копайгородский.

Выставка «Фаберже. Сокровища императорской России» будет работать до 15 сентября.

Выставки Искусство Сочи

Новости

В Сочи на выставке покажут шесть пасхальных яиц Фаберже
На Кубани за неделю зарегистрировали 81 смерть от ковида
В Сочи произошла массовая драка с перестрелкой
В Краснодаре мотоциклист врезался в трамвай и погиб
Новороссийский торговый порт оштрафовали на 53 млн рублей за загрязнение Чёрного моря
В Сочи суд разрешил вырубить рощу и построить там апарт-отель

Лента новостей

Не мусор, а вторсырье
28 мая, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы
Голосуй лёгкими!
27 мая, 13:07
Голосуй лёгкими!
Почему каждому жителю Краснодара нужно участвовать в голосовании за зеленые зоны
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер
28 мая, 10:39
Куда жаловаться, если в общественном транспорте не работает кондиционер

Реклама на портале