В Сочи на выставке покажут шесть пасхальных яиц Фаберже

Представлены около 150 произведений русского ювелирного искусства: иконы в драгоценных окладах, парадное серебро, официальные «кабинетные» подарки, различные аксессуары, фотографии и документы, связанные с историей фирмы, жизнью и деятельностью ее клиентов. Главные экспонаты — шесть больших пасхальных яиц из собрания Музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Накануне выставку посетил мэр курорта Алексей Копайгородский.

«Это действительно большое культурное событие для нашего города. Особенно важно, что Сочи стал первым городом России после Северной столицы, где можно будет увидеть эти знаменитые произведения искусства», — написал в своем Telegram-канале Копайгородский.

Выставка «Фаберже. Сокровища императорской России» будет работать до 15 сентября.