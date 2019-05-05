Байкер разбился в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму
На трассе Симферополь — Ялта 4 мая случилась авария с участием мотоцикла и полицейского автомобиля, в которой один человек погиб и двое пострадали
ДТП произошло около 17:00 возле поселка Гурзуф недалеко от горы Аю-Даг. На Южнобережном шоссе мотоцик врезался в патрульную машину ГИБДД. От удара автомобиль перевернулся на крышу.
По данным «Российской газеты», столкновение произошло, когда полицейская машина стояла, а мотоцикл ехал на большой скорости.
В результате водитель мотоцикла погиб, а его пассажира и сотрудник ГИБДД госпитализировали, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Крыму.
Полиция устанавливает причины аварии.
Как сообщали Юга.ру, 1 мая на трассе под Анапой столкнулись и сгорели мотоцикл и иномарка с иностранными номерами.
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