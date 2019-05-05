Байкер разбился в ДТП с машиной ГИБДД в Крыму

На трассе Симферополь — Ялта 4 мая случилась авария с участием мотоцикла и полицейского автомобиля, в которой один человек погиб и двое пострадали

ДТП произошло около 17:00 возле поселка Гурзуф недалеко от горы Аю-Даг. На Южнобережном шоссе мотоцик врезался в патрульную машину ГИБДД. От удара автомобиль перевернулся на крышу.

По данным «Российской газеты», столкновение произошло, когда полицейская машина стояла, а мотоцикл ехал на большой скорости.

В результате водитель мотоцикла погиб, а его пассажира и сотрудник ГИБДД госпитализировали, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Крыму.

Полиция устанавливает причины аварии.