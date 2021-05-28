«Курорт Красная Поляна» открывает летний сезон в горах с 29 мая
29 мая гостям «Курорта Красная Поляна» станут доступны канатные дороги, экотропы, аттракционы и другие развлечения от Поляны 540 до Поляны 2200
Разнообразные направления отдыха в горах представит флагманская программа развлечений «Курорта Красная Поляна» «100К».
В рамках проекта по развитию сети экотроп на курорте обновят навигацию и откроют новые места отдыха на маршрутах. Новый проект был поддержан Ростуризмом, и его главная задача — подарить гостям возможность увидеть уникальную природу Западного Кавказа в ее первозданном виде. Один из этапов проекта — запуск мобильного приложения «Экотропы».
Начало лета — период активного таяния снега в горах, и это лучшее время для посещения водопадов. Уже сейчас открыта тропа к одному из самых высоких на юге РФ водопаду Поликаря, а в июне из-под снега появится водопад Медвежий. Летом на курорте можно посетить папоротниковый лес, долины рододендронов, альпийские луга и подняться к самой высокой вершине курорта — Черной Пирамиде на высоте 2375 метров.
Летом на «Курорте Красная Поляна» продолжают свою работу аттракционы парка Gorky Fly. К самому длинному в России мегазиплайну и горным качелям в этом году добавится скоростной супертроллей. Самое большое разнообразие активностей курорта представлено для семей с детьми: можно полетать на воздушном шаре, посетить парк приключений Wonder Land, ферму северных оленей и хаски-центр, пройти обучение в Академии райдеров и Школе горных велосипедов. В летнем формате откроются и тюбинг на «ватрушках», веревочный парк и прогулки по подвесному мосту.
С 1 июня на курорте станет доступен отдых по специальному предложению «Зарядись энергией гор» — оно включает 12 бесплатных развлечений и возможность вернуть кешбэк 20% по акции Ростуризма. 12 июня на курорте состоится массовый спуск на маунтинбайках «Мегалавина», а 14 июня в горной долине Цирк-2 откроется традиционный Bonus Summer Camp, который продлит катание в сноупарке до 11 июля.
Подробнее о летнем сезоне можно узнать на сайте курорта.