«Курорт Красная Поляна» открывает летний сезон в горах с 29 мая

29 мая гостям «Курорта Красная Поляна» станут доступны канатные дороги, экотропы, аттракционы и другие развлечения от Поляны 540 до Поляны 2200

Разнообразные направления отдыха в горах представит флагманская программа развлечений «Курорта Красная Поляна» «100К». В рамках проекта по развитию сети экотроп на курорте обновят навигацию и откроют новые места отдыха на маршрутах. Новый проект был поддержан Ростуризмом, и его главная задача — подарить гостям возможность увидеть уникальную природу Западного Кавказа в ее первозданном виде. Один из этапов проекта — запуск мобильного приложения «Экотропы». Начало лета — период активного таяния снега в горах, и это лучшее время для посещения водопадов. Уже сейчас открыта тропа к одному из самых высоких на юге РФ водопаду Поликаря, а в июне из-под снега появится водопад Медвежий. Летом на курорте можно посетить папоротниковый лес, долины рододендронов, альпийские луга и подняться к самой высокой вершине курорта — Черной Пирамиде на высоте 2375 метров.