В зимнем сезоне «Курорт Красная Поляна» принял 720 тыс. гостей

В зимнем сезоне 2020/2021 «Курорт Красная Поляна» посетило рекордное число гостей — 720 тыс. человек

Горнолыжный сезон в этом году длился более пяти месяцев и завершился 11 мая. Впервые благодаря весенним снегопадам гости катались на восточных склонах курорта и на освещенных трассах вечернего катания рекордно долго — до середины апреля. В этом сезоне втрое выросли онлайн-продажи: гости предпочитали покупать ски-пассы и услуги через сайт курорта. Большой популярностью пользовались многодневные тарифы: «Катай 3 дня по цене 2» и «5 дней по цене 3». Единый ски-пасс приобрели более 20 тыс. гостей — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Загрузка отелей курорта в зимнем сезоне превысила 77%, достигая 100% в праздничные дни. Среди любителей динамичного отдыха популярностью пользовались отели курорта на Поляне 540. Гости, предпочитающие уединенный премиум-отдых в горах, чаще останавливались в отелях 4–5 звезд на Поляне 960. Большой популярностью среди гостей курорта пользовались программы оздоровления и реабилитации в медицинском центре Medical & SPA Поляна 960: его посетило более 6 тыс. 200 гостей.

Хитом сезона стали горные бани «4 стихии», за зиму в них отдохнуло более 10 тыс. гостей. В топ-7 активных развлечений для всей семьи на курорте вошли: высокогорный парк развлечений на Поляне 2200 с зиплайном и мегакачелями, воздушный шар, тюбинг, парк развлечений Wonder Land, хаски-центр и ферма северных оленей. Главной новинкой сезона стало открытие подъемника «Первый снег» на Поляне 2200, что прежде всего оценили юные гости курорта — ученики «Академии райдеров». Всего в этом сезоне были открыты 30 км трасс, в том числе вечернее катание, два сноупарка, 9 фрирайд-зон. Для фрирайдеров курорт установил больше лавинных датчиков, а опытные райдеры читали лекции по безопасности в горах. Впервые зимой «Курорт Красная Поляна» ввел специальный ски-пасс «Фаст-трек» для прохода на канатную дорогу вне очереди. Ученики «Академии райдеров» и гости в сопровождении инструкторов также пользовались этой привилегией в часы занятий.