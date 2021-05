В зимнем сезоне «Курорт Красная Поляна» принял 720 тыс. гостей

В этом сезоне «Курорт Красная Поляна» получил премию The Best Luxury Ski Resort in Russia по версии Luxury Lifestyle Awards 2021 и вошел в Книгу рекордов РФ за первый в истории турнир по гольфу на высоте более 2 тыс. метров. Весной на курорте также прошли après-ski фестиваль Week On Peak и спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp, их посетило более 3 тыс. гостей.

Главными спортивными событиями курорта стали чемпионат России по фристайлу и чемпионат России по сноуборду. Более 2 тыс. 100 спортсменов боролись за звание чемпионов страны и попадание в сборную России в параллельном слаломе, параллельном гиганте, Big Air и Slopestyle.

Для любителей фристайла курорт готовит еще один спортивный лагерь Bonus Summer Camp, который пройдет с 14 июня по 11 июля в летнем сноупарке курорта в долине Цирк-2. Это уникальная возможность покататься в окружении цветущих альпийских лугов, прежде чем спрятать оборудование до следующей зимы.