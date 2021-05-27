Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 27 мая

Краснодарский край

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Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартовали в кинопрокате 27 мая

В кинотеатрах можно посмотреть криминальный боевик «Амнезия» (16+). Главный герой просыпается в больнице весь в бинтах и не в состоянии вспомнить, кто он такой и как здесь оказался. Вскоре выясняется, что его считают виновным в жестоких убийствах нескольких девушек. Герой пойдет на все, чтобы доказать, что полиция ошибается.

Ирландская драма «Дублинские дебоширы» (16+) рассказывает о компании молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь и отрываются по полной.

Действие детективного хоррора «Спиритический сеанс» (16+) происходит в элитной школе для девочек. После очередной смерти в стенах заведения новая ученица Камилла начинает собственное расследование.

В продолжении хоррора «Тихое место» (16+) героям предстоит отправиться на поиски нового убежища. По пути им становится ясно, что кроме монстров есть и другие существа, которых стоит бояться.

Отечественный драмеди-альманах «В винном отражении» (16+) рассказывает истории о людях и знаменитом напитке.

Шведская биографическая драма «Туве» (18+) — об истории жизни и творчества создательницы знаменитых муми-троллей Туве Янссон.

Кроме того, в российский прокат вышла американская драма «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, снятая в 1975 году. Фильм можно будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.

Также на больших экранах можно будет посмотреть аниме Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе» 2008 года года выпуска.

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Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 27 мая
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