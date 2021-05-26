Где в Краснодаре отключат горячую воду летом? График на июнь и июль

АТЭК опубликовала список домов в Краснодаре, жители которых в июне и июле останутся без горячей воды

АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТЭК) опубликовала перечень адресов, где в июне и июле отключат горячую воду. В среднем водоснабжения у жителей многоэтажек не будет около двух недель. В это время специалисты проведут плановый ремонт и профилактику.

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Так, до 7 июня горячей воды нет в домах на следующих улицах: Новосельская, Заводская, 16-й Полевой участок, Красюка, Волховская, Комарова, проезд Тверской. До 8 июня воду отключили на улице Колхозной и Радищева.

7-20 июня. Поселок Знаменский — улицы Виноградная, Гагарина, Первомайская, Светлая и проезд Аэропортовский. Поселок Пригородный — улицы Болгарская, Донбасская, Победы, Сербская. В Краснодаре — улицы Агрономическая, Соколова, 3-е отделение совхоза Солнечный, Мира. 14-27 июня. Переулок Ленинский, улицы Олимпийская, Фестивальная, Дальняя, Атарбекова, Воровского, Гагарина, Рылеева, Тургенева, Красных Партизан, Герцена, Гастелло, Лазурная, Циолковского, Передерия, Брюсова, Головатого, Красная, Октябрьская, Рашпилевская, Площадь Театральная, Длинная, Калинина, Кузнечная, Пашковская, Северная, Буденного, Гаражная, Дзержинского, 1-го Мая, Тепличная, Сахалинская, Котовского, Парковая, Янковского, Красноармейская, Седина, проезд Димитрова 2-й, Бигдая. 15-28 июня. Поселок Индустриальный — улицы Степная и Юбилейный. В Краснодаре — улицы Захарова, Садовая, Промышленная, Новокузнечная, Базовская, Береговая, Седина, Длинная, Леваневского, Горького, Янковского, Пашковская, Буденного, Коммунаров, Головатого, Красная, Красноармейская. 21 июня — 4 июля. Поселок Лазурный — улицы Дружбы, Октябрьская, Советская, Парковая и Спортивная. В Краснодаре — улицы Головатого и Новороссийская. 28 июня — 9 июля. Улицы Каляева, Минская, Алма-Атинская, Кожевенная, Шоссе Нефтяников, Лузана, Репина, 2-я линия Нефтяников, Новаторов, Свободы, Стахановская, Строителей, Кольцевая. 28 июня — 11 июля. Поселок Колосистый — улицы Лиссабонская, Гвардейская, Макаренко, Прохладная, Звездная, переулок Макаренко и Звездный. Поселок отделение №2 СКЗНИИСиВ — улицы Ботаническая, Главная, Лунная, Объединенная. В Краснодаре — улицы Российская, 1-го Мая, 40-летия Победы, Черкасская, Весенняя, Станкостроительная, Захарова, Кутузова, Зиповская, Московская.