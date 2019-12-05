На благоустройство микрорайона Гидростроителей в Краснодаре потратят 2 млрд рублей

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей за три года планируют построить больницы и школы на 2 млрд рублей

Глава Краснодара Евгений Первышов 4 декабря на встрече с жителями микрорайона рассказал, что в ближайшие 2-3 года там планируют построить пять детских садов, школу на 1,5 тыс. мест и новый корпус к школе № 46. При этом, один детсад уже начали строить. Кроме того, старое здание школы искусств «Родник» переделают в полноценный детский сад, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. В целом на благоустройство района направили более 2 млрд рублей.

Здравоохранение: в микрорайоне Гидростроителей есть недостроенная поликлиника, которую начало возводить Министерство обороны, однако проект так и не закончили. Власти города через суд вернули себе право собственности на землю и здание. Согласно предварительному обследованию, в демонтаже строения нет необходимости, поэтому его будут использовать дальше. В минздраве Кубани выдали технологическое задание, на его основании специалисты определили стоимость проекта и отправили заявки в министерство. Когда на объект выделят деньги, поликлинику начнут проектировать, это займет год. После этого начнется строительство.

Школы и детсады: В микрорайоне планируют построить объекты для детей: на участке по улице Снесарева, 20 площадью более 1,2 га может разместиться детский сад на 300-350 мест. В следующем году начнется его проектирование.

детский сад на улице Автолюбителей, 4/2 появится сад на 125 мест, сейчас идет проектирование. Планируется, что проект будет готов до конца 2020 года, после этого начнется строительство;

детский сад по улице им. Писателя Знаменского, 30 на участке площадью 8,7 тыс. кв. метров на 280 мест. Власти уже провели конкурс на проектирование. К концу 2020 года проект будет готов, далее его начнут строить.