В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который совершил преступление сексуального характера над школьницами

Краснодарский край

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Суд 25 мая на два месяца заключил под стражу мужчину, который приставал к двум школьницам в Краснодаре

Напомним, 23 мая в Комсомольском микрорайоне Краснодара мужчина заманил на территорию детского сада двух 15-летних девочек и приставал к ним. По версии следствия, он совершил в отношении школьниц преступление сексуального характера. Следователи возбудили против мужчины уголовное дело.

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Советский районный суд Краснодара заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда 25 мая.

Напомним, накануне следователи обнаружили мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде. Против него возбудили уголовное дело.

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В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который совершил преступление сексуального характера над школьницами
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