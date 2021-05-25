В Краснодаре заключили под стражу мужчину, который совершил преступление сексуального характера над школьницами
Суд 25 мая на два месяца заключил под стражу мужчину, который приставал к двум школьницам в Краснодаре
Напомним, 23 мая в Комсомольском микрорайоне Краснодара мужчина заманил на территорию детского сада двух 15-летних девочек и приставал к ним. По версии следствия, он совершил в отношении школьниц преступление сексуального характера. Следователи возбудили против мужчины уголовное дело.
Советский районный суд Краснодара заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда 25 мая.
Напомним, накануне следователи обнаружили мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку в подъезде. Против него возбудили уголовное дело.
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