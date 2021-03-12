Туапсинский НПЗ подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Управление качеством, экологичность и производственная безопасность на Туапсинском НПЗ отвечают международным стандартам

«В процессе процедуры ресертификации системы менеджмента качества не выявлено нарушений и различного рода отклонений от требований ISO 9001:2015», — заявил главный технолог Туапсинского НПЗ Дмитрий Лысанов.

В ходе ресертификации проводился анализ функционирования системы менеджмента за время действия сертификата.

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (входит в ПАО «НК «Роснефть») подтвердил соответствие своей системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2015. Обновленный сертификат означает, что принятые предприятием методы управления отвечают лучшим мировым практикам и способствуют качественному обслуживанию клиентов.

Стандарт ISO 9001:2015 основан на таких принципах, как ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность высшего руководства в обеспечение качества и постоянное совершенствование системы менеджмента качества.

Кроме того, Туапсинский НПЗ получил сертификаты соответствия международным стандартам экологического менеджмента ISO 14001:2015 и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001:2018. Завод успешно прошел проверку энергетической эффективности и системы энергетического менеджмента по ГОСТу ISO 50001.