Туапсинский НПЗ подтвердил соответствие международным стандартам ISO

Партнерский Краснодарский край

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Управление качеством, экологичность и производственная безопасность на Туапсинском НПЗ отвечают международным стандартам

ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (входит в ПАО «НК «Роснефть») подтвердил соответствие своей системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2015. Обновленный сертификат означает, что принятые предприятием методы управления отвечают лучшим мировым практикам и способствуют качественному обслуживанию клиентов.

В ходе ресертификации проводился анализ функционирования системы менеджмента за время действия сертификата.

«В процессе процедуры ресертификации системы менеджмента качества не выявлено нарушений и различного рода отклонений от требований ISO 9001:2015», — заявил главный технолог Туапсинского НПЗ Дмитрий Лысанов.

Стандарт ISO 9001:2015 основан на таких принципах, как ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность высшего руководства в обеспечение качества и постоянное совершенствование системы менеджмента качества.

Кроме того, Туапсинский НПЗ получил сертификаты соответствия международным стандартам экологического менеджмента ISO 14001:2015 и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001:2018. Завод успешно прошел проверку энергетической эффективности и системы энергетического менеджмента по ГОСТу ISO 50001.

Безопасность Нефть Промышленность Туапсинский район Экология

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